E lo studio-curva di “Videolina Sport” impazzisce di gioia 

Una vittoria pazzesca, per cuori forti, vissuta in diretta su Videolina e su Radiolina. Dalle 21 “Videolina Sport”, con Mariangela Lampis e Valentina Caruso, ha raccontato live (tra gli ospiti l’assessore all’Agricoltura Valeria Satta, incursioni del direttore Emanuele Dessì e del capo dello sport dell’Unione Enrico Pilia) la gara, con collegamenti con Massimiliano Rais alla Fiera. Lo studio, con il commento di Andrea Contini, è letteralmente esploso al gol di Pavoletti.

Così come è impazzito di gioia Lele Casini nella radiocronaca esclusiva su Radiolina, seguita dal dopo gara, con Silvio Camboni e Luca Neri, microfoni aperti con i tifosi. La diretta è proseguita sino a notte fonda con il Tg di Videolina, Andrea Sechi in conduzione (coordinamento della condirettrice Simona De Francisci) e Massimiliano Rais collegato da piazza Yenne per i festeggiamenti. E poi la diretta con la sala stampa di Bari, grazie alla sinergia con Trm network, diretta da Max Sisto, con la voce in diretta degli allenatori Claudio Ranieri e Michele Mignani. E con tutti i social del gruppo editoriale che hanno rilanciato una notte difficile da dimenticare.

RIPRODUZIONE RISERVATA