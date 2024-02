È lo stesso di Melbourne 

Determinato, subito in partita e in gran forma. Jannik Sinner torna in campo a Rotterdam due settimane dopo il successo agli Australian Open, batte Botic Van de Zandschulp e vola agli ottavi del torneo olandese. Il campione azzurro infila così la sua undicesima vittoria consecutiva. Contro il numero 4 mondiale poco può l'olandese, n. 66 Atp: in poco meno di un'ora e mezza di partita deve arrendersi all'altoatesino con un perentorio 6-3 6-3. Sinner aveva già battuto il 28enne di Wageningen nell'unico precedente, proprio all'esordio della sua avventura vincente a Melbourne.

Il campione di Sesto Pusteria è il favorito dei bookmaker per la vittoria finale del torneo olandese, un Atp 500 con un montepremi di oltre due milioni di euro. E dalle finali di Coppa Davis a Malaga, infatti, che l'italiano non perde un incontro. Stasera Sinner al secondo turno il veterano francese Gael Monfils, n.70 del ranking, che è entrato in tabellone grazie ad una wild card. Il 37enne di Parigi (che ha vinto due volte a Rotterdam nel 2019 e 2020) ha eliminato con un doppio 7-6 il canadese Denis Shapovalov.

Seconda sconfitta

Esordio con sconfitta per Sonego, che segue lo stesso destino dell’altro Lorenzo, Musetti. Sul veloce olandese l'azzurro (48 Atp) è stato battuto ieri dal bulgaro numero 13 del mondo e testa di serie n. 6 Grigor Dimitrov in due set con il punteggio di 7-6 6-3 n un'ora e 33 minuti di gioco.

Parla Berrettini

Intanto Matteo Berrettini, dopo il messaggio social per i tifosi («Torno presto») ha indetto una conferenza stampa per martedì mattina (12.30 in straming su Zoom), senza specificare l’argomento che sarà trattato.

RIPRODUZIONE RISERVATA