E lo sfogo di Trump imbarazza Fox News 

WASHINGTON. «Sta parlando di me?», si è chiesto Donald Trump mentre tentava di commentare in diretta su Truth il discorso di Kamala Harris, che alla convention dem lo accusava di flirtare con i dittatori e tradire i valori americani, definendolo «un uomo poco serio». Sì, parlava di lui. E il tycoon alla fine dell’intervento ha preso il telefono e ha chiamato Fox News, la tv amica, per ribattere. Ma la confutazione del discorso di Harris si è rivelata piuttosto tortuosa, un torrenziale flusso di coscienza che i due anchor hanno tentato inutilmente di interrompere. L’unico concetto che è riuscito a trasmettere è che Harris promette ora quello che avrebbe dovuto fare durante questi tre anni e mezzo come vicepresidente. «Faremo questo, faremo quello, faremo tutto, ma non ha fatto nulla di ciò», ha commentato, rimproverandole di non aver parlato di temi che invece ha affrontato (Cina, Russia, crimine, confine col Messico). Alla conduttrice Martha MacCallum che gli faceva notare come Harris stesse avendo «qualche successo» con donne, ispanici e neri, ha risposto stizzito: «Non lei, io sto avendo successo». Alla fine l’altro anchor Bret Baier ha chiuso bruscamente l’intervista («tempo scaduto») passando la linea al comico Greg Gutfeld, che ha preso in giro Trump: «Non è stata colpa mia, Donald. A proposito, sta ancora parlando».

