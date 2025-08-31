E l’Italia supera anche la Bosnia Fontecchio da urlo  

Bosnia 79

Italia 96

Bosnia : Nurkic 21, Roberson 13, Alibegovic 12, Arslanagic ne, Atic 10, Halilovic ne, Gegic 9, Penava, Lazic 5, Hrelja ne, Vrabac 4, Kamenjas 5. Allenatore Bekir.

Italia : Gallinari 1, Melli 6, Fontecchio 39, Thompson 14, Ricci 5, Spagnolo, Procida ne, Niang 3, Spissu 14, Diouf 8, Akele, Pajola 6. Allenatore Pozzecco.

Parziali : 21-22; 40-44; 61-72.

L’Italia fa bis, e ora gli ottavi sono più vicini. Seconda affermazione consecutiva per la Nazionale a Eurobasket: a Limassol gli uomini di Pozzecco superano la Bosnia e fanno un passo importante verso la qualificazione. Protagonista assoluto Simone Fontecchio, prestazione memorabile: 39 punti con 7/10 dall’arco, nuovo primato per un giocatore italiano agli Europei. Decisivo anche il play sassarese Marco Spissu, che dopo due prestazioni sottotono si è sbloccato firmando 14 punti con 5 assist.

La cronaca

Il +17 finale fotografa solo in parte l’andamento di una partita che, soprattutto nel primo tempo, è stata più complicata di quanto dica il punteggio. Fontecchio ha subito preso in mano l’attacco, trovando ritmo e soluzioni da ogni posizione (già 21 i punti a metà gara). Ma l’Italia ha faticato a imporre continuità, concedendo troppo nella propria metà campo. La Bosnia ha resistito sfruttando la fisicità del centro Nba Jusuf Nurkic.

Il cambio di marcia è arrivato nella ripresa. Dopo il doppio tecnico che è costato l’espulsione a Pozzecco, il gruppo ha reagito compattandosi. La scelta di affidarsi al doppio playmaker (Thompson e Spissu) ha dato equilibrio e velocità: da quel momento il parziale decisivo ha indirizzato la sfida.

Nel finale la Bosnia ha accusato il colpo, mentre l’Italia ha trovato punti anche da Melli e Ricci, gestendo senza affanni fino alla sirena. Domani (ore 20.30) sarà già tempo di un altro esame di prestigio: la sfida con la Spagna di Sergio Scariolo, partita che potrà pesare enormemente sul cammino europeo degli azzurri.



