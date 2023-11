E l’Inter vuol prendersi il primo posto  

Milano. «Il lavoro non è ancora finito». L’Inter vola senza patemi in Portogallo per sfidare il Benfica in Champions League, con la qualificazione agli ottavi già in tasca ma il primo posto nel girone ancora in ballo nel testa a testa con la Real Sociedad. Simone Inzaghi non vuole cali di attenzione e mette nel mirino proprio la prima piazza nel gruppo, importante anche verso il sorteggio degli ottavi. «Ho parlato coi ragazzi, il nostro lavoro non è finito», le parole del tecnico nerazzurro, «c’è un primo posto da conquistare, dovremo fare una partita importante. Il Benfica è un’ottima squadra di qualità, in casa ancora di più, che vorrà rimanere in Europa». In ballo c’è anche il potenziale tema della differenza reti nel testa a testa con la Real Sociedad prima dello scontro nell’ultimo turno, ma Inzaghi non ci pensa. «Siamo focalizzati solo sulla partita di oggi. Poi sarà lo scontro diretto a decidere, se si riesce ad arrivare primi meglio».

Lo scontro diretto con il Napoli di domenica al Maradona peserà sulle scelte di formazione. «Giocherà Audero perché lo merita». Ma saranno ben otto i cambi nell’undici titolare: partiranno dal 1’ tra gli altri Bisseck, Asllani, Frattesi, Arnautovic e Sanchez. Inzaghi non vuole scegliere tra la seconda stella e la finale in Europa. «Siamo l’Inter e abbiamo l’obiettivo di vincere tutte le partite. L’anno scorso potevamo giocare 57 partite e ne abbiamo fatte 57, l’anno prima 52 su 57. Vogliamo regalare altre gioie ai tifosi».

