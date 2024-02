E l’Inter perde anche Calhanoglu 

Un “quasi” match point attende l'Inter. I nerazzurri domani a San Siro ospiteranno l'Atalanta nel recupero della giornata saltata a gennaio per la Supercoppa italiana, con un obiettivo chiaro in testa: volare a +12 in classifica sulla Juventus per avvicinare ancora di più la seconda stella. Lautaro e compagni infatti continuano a volare, in un inizio di 2024 da 10 vittorie in 10 partite considerando tutte le competizioni, e non intendono fermarsi. Il recupero contro i bergamaschi è l'occasione quindi non solo per togliere l'asterisco in classifica, ma anche per cucirsi un altro pezzo di scudetto sul petto. Ma al Meazza non ci sarà Hakan Calhanoglu, già fuori contro il Lecce. Il centrocampista turco si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato un “leggero risentimento muscolare all'adduttore lungo della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”, ha spiegato il club nerazzurro sul sito.

Sette giorni

Calhanoglu, fermatosi nella rifinitura alla vigilia del match di domenica contro il Lecce, salterà così la gara contro l'Atalanta e dovrebbe rimanere fuori per circa 7/10 giorni, con l'obiettivo di rientrare tra Genoa (lunedì 4 marzo, anche se in panchina nelle migliori ipotesi) e Bologna (sabato 9 marzo) per poi essere al top nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid in Spagna (13 marzo). Partita per cui punta a tornare al meglio anche Marcus Thuram, che potrebbe essere a disposizione già dalla precedente sfida col Bologna, mentre è in fase di recupero anche Francesco Acerbi.

