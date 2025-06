È libero Brusca, il boia di Capaci  

PALERMO. L'ultimo debito con la giustizia l'ha saldato qualche giorno fa, quando sono scaduti i quattro anni di libertà vigilata che la corte d'appello di Milano gli aveva imposto nel 2021. Una misura arrivata dopo i 25 scontati in carcere. E adesso è sotto protezione.

La vedova Montinaro

Che il fine pena sarebbe giunto anche per Giovanni Brusca, il boia di Capaci, era scontato. Come le reazioni che la notizia ha suscitato. «Ho appreso la notizia della liberazione definitiva di Giovanni Brusca. Lo so bene che è stata applicata la legge ma sono molto amareggiata. Ritengo che questa non è giustizia né per i familiari né per le persone perbene. A distanza di 33 anni i processi continuano e non sappiamo la verità. Mi aspetto che la città si indigni, se è vero che è cambiata», commenta Tina Montinaro, la vedova di Antonio Montinaro, il caposcorta di Giovanni Falcone morto il 23 maggio del 1992 insieme al giudice, alla moglie Francesca Morvillo e agli altri due agenti che proteggevano il magistrato, Vito Schifani e Rocco Dicillo.

I dubbi

Brusca ammise di aver azionato il telecomando che innescò l’esplosione che sventrò l’autostrada a Capaci uccidendo Falcone. Fu solo uno dei crimini commessi dal boss di San Giuseppe Jato, che dopo aver deciso di collaborare con la giustizia ha confessato 150 omicidi. Nell’elenco quello del piccolo Giuseppe Di Matteo, il figlio del pentito, che fu sequestrato e dopo 779 giorni di prigionia strangolato e sciolto nell’acido. Indimenticabile il confronto in aula tra il padre del ragazzino, che i boss tentarono di costringere a ritrattare proprio attraverso il rapimento del figlio, e Giovanni Brusca, tra gli ideatori del sequestro. Finito in cella nel 1996, dopo una falsa partenza da pentito (finse di collaborare con la giustizia), Brusca ha scritto migliaia di pagine di verbali autoaccusandosi di stragi e delitti e consentendo agli inquirenti di mettere a segno centinaia di arresti. Ma sulla sua sincerità, specie riguardo ai propri beni e ai propri favoreggiatori, i dubbi sono sempre rimasti.

«Criminale a vita»

«C’è poco da dire. È una vicenda che sta nell’ordine delle cose. Ha scontato la pena, ha usufruito del trattamento previsto dalla legge per i collaboratori. Dico solo che, anche da uomo libero, resta un criminale», commenta secco Alfredo Morvillo, ex magistrato e fratello di Francesca Morvillo. Asciutta anche Maria Falcone, sorella del magistrato ucciso a Capaci. «Come cittadina e come sorella non posso nascondere il dolore e la profonda amarezza che questo momento inevitabilmente riapre. Ma come donna delle istituzioni sento anche il dovere di affermare con forza che questa è la legge. Una legge, quella sui collaboratori di giustizia, voluta da Giovanni, e ritenuta indispensabile per scardinare le organizzazioni mafiose dall’interno. Ha beneficiato di questa normativa, ha avuto un percorso di collaborazione con la giustizia che ha avuto un impatto significativo sulla lotta contro Cosa Nostra».

