VaiOnline
Vaticano.
21 agosto 2025 alle 00:25

E Leone XIV lancia per domani una giornata di preghiera e digiuno 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

CITTÀ DEL VATICANO. Una giornata di preghiera e digiuno per la pace: Leone chiama a raccolta i cattolici di tutto il mondo chiedendo per domani 22 agosto, giorno dedicato a Maria Regina della pace, di unirsi in una invocazione a Dio per la fine dei conflitti. «Mentre la nostra terra continua ad essere ferita da guerre in Terra Santa, in Ucraina e in molte altre regioni del mondo, invito tutti i fedeli a vivere la giornata del 22 agosto in digiuno e preghiera supplicando il Signore che ci conceda pace e giustizia e che asciughi le lacrime di coloro che soffrono a causa dei conflitti armati in corso», ha detto dopo l’udienza generale, collocandosi sulla scia dei suoi predecessori, da Giovanni Paolo II a Francesco. Intanto il patriarca maronita Bechara Boutros Rai ha annunciato che Prevost sarà in Libano «entro dicembre», confermando le indiscrezioni secondo le quali il Papa, tra fine novembre e primi di dicembre, dovrebbe compiere il suo primo viaggio apostolico: Turchia, per i 1700 anni del Concilio di Nicea, e appunto Libano.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

La riforma accende lo scontro: «Soluzioni trovate da noi»

Il centrodestra rivendica la primogenitura del documento della Giunta 
(al. car.)
Intervista

Zaia: «Il Governo compensi l’Insularità»

Il presidente del Veneto: giusto che i sardi rivendichino collegamenti migliori 
Lorenzo Piras
Sanità

Tour dell’Isola per un ricovero in Psichiatria

Un paziente gallurese trasportato da Sassari a Nuoro e poi Carbonia 
Andrea Busia
La storia

«Troppo stress, lascio la Asl»

Mandas, la pediatra si dimette: impossibile seguire mille bambini 
Paolo Carta
1936-2025

Pippo Baudo, a Militello in migliaia per l’ultimo abbraccio

Striscioni srotolati ai balconi dei palazzi, i negozi tutti chiusi per il lutto cittadino 
Regionali

Sì di Tridico: «In campo per il centrosinistra»

Centrodestra: rebus Veneto, Puglia e Campania. Milano, FI: subito un candidato   
caos a milano

Dà fuoco al check-in, panico a Malpensa

Giovane del Mali arrestato dalla Polaria, passeggeri in fuga dall’area partenze 