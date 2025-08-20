E Leone XIV lancia per domani una giornata di preghiera e digiuno 

CITTÀ DEL VATICANO. Una giornata di preghiera e digiuno per la pace: Leone chiama a raccolta i cattolici di tutto il mondo chiedendo per domani 22 agosto, giorno dedicato a Maria Regina della pace, di unirsi in una invocazione a Dio per la fine dei conflitti. «Mentre la nostra terra continua ad essere ferita da guerre in Terra Santa, in Ucraina e in molte altre regioni del mondo, invito tutti i fedeli a vivere la giornata del 22 agosto in digiuno e preghiera supplicando il Signore che ci conceda pace e giustizia e che asciughi le lacrime di coloro che soffrono a causa dei conflitti armati in corso», ha detto dopo l’udienza generale, collocandosi sulla scia dei suoi predecessori, da Giovanni Paolo II a Francesco. Intanto il patriarca maronita Bechara Boutros Rai ha annunciato che Prevost sarà in Libano «entro dicembre», confermando le indiscrezioni secondo le quali il Papa, tra fine novembre e primi di dicembre, dovrebbe compiere il suo primo viaggio apostolico: Turchia, per i 1700 anni del Concilio di Nicea, e appunto Libano.

