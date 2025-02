E l’Empoli sfida la Juve 

Alle 21 all’Allianz l’ultimo quarto di finale di Coppa Italia, si gioca Juventus-Empoli e Thiago Motta ha in mente di confermare questa sera Vlahovic dal primo minuto, mentre Kolo Muani potrebbe partire esterno a destra, come nella parte finale della gara di Cagliari. Perin potrebbe avere un'opportunità in porta, mentre Thuram potrebbe avere una chance a centrocampo dopo alcune “panchine” nelle ultime settimane. Anche in difesa potrebbero esserci novità. Brutte notizie per Douglas Luiz, che resterà fermo diverse settimane.

Qui toscani

«Con la Juventus ci attende una partita difficilissima, dovremo avere l'orgoglio di affrontare la gara al meglio e dare il 120% fino alla fine», dice l’allenatore dei toscani Roberto D’Aversa, «la Coppa Italia non è un nostro obiettivo ma abbiamo l'opportunità di entrare nella storia». E dopo lo 0-5 subito in campionato: «Una reazione la voglio e la pretendo: per noi e per i nostri tifosi. Sarà una partita difficilissima, dovremo avere l'orgoglio di affrontare la gara, non come accaduto con l'Atalanta».

