e Le women restano a punteggio pieno 

Brizia Brescia 65

Dinamo Sassari 81

Brixia Brescia : Togliani 11, Frustaci 4, Richard 25, Buongiorno, Winkowska 8, Velichova 2, Tagliamento 12, Aghilarre 3, Delboni Da Silva, Crippa, Scalvini. All. Zanardi

Banco di Sardegna SS : Ri- chards 21, Poindexter 16, Boros Treffers 8, Carangelo 12, Turel 12, Trozzola, Egwoh 7, Spinelli 5, Sammartino. All. Citrini.

Parziali : 10-19, 33-32, 47-59

In campionato resta a punteggio pieno la Dinamo Women che espugna il campo di Brescia per 81-65 grazie a un ottimo primo e terzo quarto. Sassari si riprende così dallo stop europeo e mantiene la vetta della A1 femminile con 3/3, una partenza da primato che la colloca sullo stesso piano delle corazzate Schio e Venezia. E con la prospettiva allettante della prossima gara in casa, contro Broni.

Sono stati proprio i periodi dispari i migliori. Buonissimo l'allungo iniziale dal 9-9 con un parziale di 10-1. Reazione delle padrone di casa nel secondo quarto grazie a Richard. Al riposo le sassaresi sono sotto di una lunghezza. Dopo l'intervallo Poindexter si scatena: 11 punti consecutivi e Sassari di nuovo avanti. E questa volta la formazione di Citrini controlla qualsiasi tentativo di rimonta del Brescia, riuscendo anche ad alternare in campo tutte e dieci le giocatrici.

Poderosa la partita di Deauzya Richrads: non solo 21 punti ma anche 8 rimbalzi e 5 assist, mentre Carangelo ha sfiorato la doppia doppia visti i 9 passaggi smarcanti per le compagne. ( g.m. )

