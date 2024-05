E le bici a noleggio sono già scomparse: 40 postazioni vuote 

Non è stato il primo sistema di sharing a comparire in città, ma il bike sharing è stato il primo a scomparire. Di quella che doveva essere una delle grandi promesse della mobilità sostenibile restano oggi solo una quarantina di postazioni abbandonate. Arrivato nel 2017 con le prime dieci postazioni, cresciute fino a oltre 40 grazie a un investimento di oltre 300mila euro, Cabubi (acronimo di Cagliari in bus e in bici) era la l’idea delle ultime due amministrazioni che rendeva la città a portata di “mobilità dolce”. Le due ruote avrebbero dovuto scalare i gusti dei cagliaritani con quel senso di libertà assoluta regalato dalla possibilità di spostarsi senza le ansie del traffico; e invece dopo la scadenza del contratto il nuovo bando è andato quasi deserto (solo una società non ritenuta idonea ha partecipato) e adesso toccherà alla prossima amministrazione decidere se rilanciare il servizio o meno. «È necessario adeguare le politiche della mobilità alle esigenze effettive dei cittadini», dice Roberto Mura, consigliere comunale uscente. «I dati del Pums dicono che l'80% dei cittadini utilizza il mezzo proprio o quello pubblico, il 20% si muove a piedi. Occorre, quindi, investire su parcheggi, sconti per i mezzi pubblici e riqualificazione dei marciapiedi, incentivando le buone pratiche». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA