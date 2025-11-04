VaiOnline
La preoccupazione.
05 novembre 2025 alle 00:18

E le associazioni lanciano l’allarme: «Tutti in pericolo» 

Le associazioni culturali, aspettano. Osservano gli sviluppi, nessuno o quasi commenta pubblicamente la decisione dell’associazione culturale Chourmo di lasciare Cagliari e traslocare altrove (ma dove? «Nei prossimi giorni comunicheremo la realtà che ci ospiterà»). Nelle chat di whatsapp però si commenta eccome. Tra quelli che sostengono che Chourmo «ha ragione» e gli altri che invece «ha torto».

Senza esprimere un giudizio, Tiziana Troja, anima (e cuore) insieme a Michela Sale Musio delle Lucidosottile, lancia sui social un allarme: «Quando il festival Marina Cafè Noir, festival di letterature applicate decide di lasciare la città, tutti gli operatori culturali sono in pericolo. Tutti noi», scrive. «Il festival letterario più importante di Cagliari si sposta dove? Quando? E soprattutto, perché?», si legge ancora. «Vogliamo spiegazioni», scrive ancora rivolgendo la richiesta all’amministrazione comunale. «Soprattutto ci aspettiamo che l’amministrazione faccia un passo verso chi, da 23 anni, è una risorsa per tutta la comunità».

A sentire il Comune, quel passo verso gli organizzatori di Marina Café Noir è stato fatto. Ad ascoltare chi il festival lo organizza da 23 anni, no. ( ma. mad. )

