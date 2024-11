E l’Atalanta sa soltanto vincere 

Stoccarda 0

Atalanta 2

Stoccarda (4-2-3-1) : Nübel; Vagnoman, Chase (36' st Stenzel), Rouault, Mittelstädt; Karazor (29' st Rieder), Stiller; Millot, Undav (10' st Demirovic), Führich (29' st Chabot); Touré (36' st Malanga). In panchina Bredlow, Seimen, Al Dakhil, Krätzig, Stergiou, Keitel. All. Hoeness.

Atalanta (3-4-1-2) : Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac (13' pt Kossounou); Bellanova (40' st Ruggeri), De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic (1' st De Ketelaere); Retegui (24' st Zaniolo), Lookman (40' st Brescianini). in panchina Rui Patricio, Rossi, Toloi, Godfrey, Cuadrado, Ruggeri, Palestra, Samardzic. All. Gasperini.

Arbitro : Obrenovic (Slovenia).

Reti : nel st 6' De Ketelaere , 44' Zaniolo.

Note : angoli 4-3 per lo Stoccarda. Rec. 0'-4'. Ammoniti: Chase, Hien, Ederson, Demirovic, Bellanova.

Il passaggio al tridente nella ripresa vale l'ingresso di De Ketelaere e la palla giusta dal fondo per il primo gol in Champions di Lookman, poi il cambio Retegui-Zaniolo la prima rete nerazzurra dell'ex giocatore della Roma che chiude la sfida all'89'. L'Atalanta di Gasperini sa solo vincere: dopo il successo sul Napoli la Dea vola in Europa, battendo lo Stoccarda, avvicinano la qualificazione agli ottavi. Perde quasi subito Kolasinac, a lungo viene limitata dalla compattezza del 4-2-3-1 di Hoeness, ma poi segna al primo tiro in porta al 6' della ripresa e sfrutta al meglio l'ultimo rilancio per incassare la seconda vittoria su quattro turni della League Phase senza aver subito un solo gol.

