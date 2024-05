E l’Asl 5 centra gli obiettivi: distribuiti premi per 4 milioni 

Si va dai 18mila euro e rotti dei dirigenti dell’area Funzioni locali, ai mille assegnati in media ai dipendenti del comparto. Per i dirigenti medici il bonus massimo (e ce ne sono parecchi) è di 10.554 euro. In tutto un tesoretto di oltre 4 milioni di euro, ovvero l’ammontare dei premi di risultato concessi al personale della Asl 5 nel 2023, sulla base dei risultati raggiunti nel corso dell’anno precedente. Oltre allo stipendio, ovviamente.

Risultati eccellenti

Si tratta, è doveroso chiarirlo, di compensi previsti dalla legge regionale e parametrati in base al raggiungimento degli obiettivi. E nel caso dell’Azienda locale diretta da Angelo Maria Serusi la valutazione è ben al di sopra del 90 per cento: 97,10 per i centri di responsabilità (43 dipendenti); 95,36 per i dirigenti (343 dipendenti) e 95,31 per il comparto (1.265 dipendenti).

Gli ottimi livelli di performance non cancellano, tuttavia, le criticità del sistema sanitario locale, emerse anche ieri nel corso di un sopralluogo all’ospedale San Martino del neo assessore regionale alla sanità Armando Bartolazzi.

«Obiettivi centrati»

«La verifica complessiva di tutte le mansioni assegnate è positiva - fa sapere il direttore generale della Asl 5, Angelo Serusi - abbiamo centrato quasi tutti gli obiettivi della performance organizzativa e individuale. Per quanto riguarda il direttore amministrativo e quello sanitario si è stabilito di corrispondere il premio il due tranche, con un acconto del 70 per cento e un conguaglio. Nel mio caso, attendo le valutazioni della Regione». Di un risultato il manager della Asl è particolarmente orgoglioso: «Dopo tanti anni, siamo finalmente riusciti a definire l’assetto degli incarichi di funzione organizzativa e professionale da conferire al personale del comparto dei vari ruoli professionali».

I dettagli

Scorrendo nel dettaglio le delibere sull’ammontare dei premi, si legge che un milione 400mila euro sono stati destinati al comparto (personale dipendente non medico e non dirigente); 2 milioni 835mila euro sono andati ai dirigenti medici, 59mila ai dirigenti di ruolo amministrativo e professionale.

Viene da chiedersi allora come mai, a fronte di risultati così brillanti, la sanità oristanese non sia altrettanto splendidamente efficiente: liste d’attesa lunghissime, medici col contagocce e reparti al collasso. Lo ha toccato con mano l’assessore regionale alla Sanità, Armando Bartolazzi, in visita ieri prima all’ospedale San Martino poi all’hospice, quindi a Ghilarza e Bosa. Accompagnato dai vertici della Asl 5 e dai consiglieri regionali Alessandro Solinas, Antonio Solinas, Peppino Canu e Salvatore Cau, l’esponente della Giunta Todde ha ascoltato i primari di vari reparti che hanno dipinto un quadro a tinte fosche.

«È stata una prima presa d’atto delle gravi carenze nel sistema sanitario locale - spiega Antonio Solinas - l’assessore ha chiesto una maggiore concertazione tra le varie strutture del territorio che oggi dialogano troppo poco».

