È l’anno di Cicerone: versione di latino e quesito matematico 

Un testo di Cicerone sulla natura e l’importanza dell’amicizia al liceo Classico; funzioni, quesiti e due problemi con citazioni umanistiche allo Scientifico. E poi l’Intelligenza artificiale e le fake news all’Istituto tecnico, “La cura” di Battiato all’Artistico, la fast fashion e il tema della separazione al Linguistico. Argomenti moderni e insieme intriganti quelli proposti ai maturandi per la seconda prova scritta dell’esame di Stato.

L’amicizia

“L’amicizia non nasce dal bisogno ma è una inclinazione dell’animo, unita ad una forma di amore”, recita il brano tratto dal “De amicitia” di Cicerone. E se l’oratore non compariva alla maturità classica da 16 anni, da ieri diventa il più proposto della storia dal dopoguerra: sono 17 i suoi testi proposti per lo scritto di latino, con Seneca fermo a quota 16 e Tacito a quota 5. E anche gli studenti dello Scientifico hanno avuto a che fare con lui, oltre che con due problemi - il primo ritenuto molto difficile - aperti entrambi da una citazione: “La ragione non è nulla senza l’immaginazione” (Cartesio) e “La bellezza è mescolare, in giuste proporzioni, il finito e l’infinito” (Platone). A seguire il classico studio di funzione.

Numeri senza razze

Le commistioni tra cultura umanistica e logico-matematica continuano nei quesiti, dall’opera futurista di Boccioni riportata sulla moneta da 20 centesimi a un testo appunto di Cicerone sulle predizioni degli indovini, e quindi sul calcolo probabilistico, il cosiddetto “colpo di Venere”, tratta dal “De divinatione”, passando per gli anagrammi da enigmistica della parola “studiare”. Infine una sentenza del matematico David Hilbert che non richiede alcun esercizio, una sorta di manifesto programmatico: “La matematica non conosce razze o confini geografici; per la matematica, il mondo culturale è una singola nazione”. Al liceo Artistico, dove si svolge in più giorni, la prova per le discipline audiovisive e multimediali ha puntato sul tema della cura: il testo di riferimento è la canzone omonima di Franco Battiato e le immagini utilizzate includono opere di Picasso, Diego Rivera, Elliot Erwitt e fotografie di Sandro Scalia su Palermo. L’Intelligenza Artificiale, grande assente alla prima prova scritta di mercoledì, benché vagheggiata da tanti maturandi, ha fatto capolino negli Istituti tecnici a indirizzo Informatico, aggiungendosi all’attualissimo tema delle fake news: al candidato è stato richiesto di addestrare un modello di IA capace di classificare le notizie come vere, dubbie o false.

Hilary Mantel

Un argomento caro ai giovanissimi, la fast fashion e il suo impatto sulla salute pubblica e l’ambiente, è comparso al Liceo Linguistico, insieme al tema della perdita: la traccia, infatti, è incentrata su un brano tratto dal romanzo “Every Day is Mother’s Day” dell’inglese Hilary Mantel, in cui si riporta l’esperienza dell’autrice come assistente sociale in un ospedale geriatrico, con le storie dei pazienti. Infine la ricerca applicata alle scienze umane è la proposta del liceo delle Scienze Umane, con un brano dal testo “La pratica della ricerca antropologica” di Roberta Bonetti e Cristiana Natali, antropologhe dell’Università di Bologna. Solo in alcuni casi specifici è previsto un terzo scritto; in generale dal 23 partiranno gli orali ma il calendario è deciso dalle scuole.

