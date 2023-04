E la Torres fa il gran colpo in casa del Fiorenzuola 

Fiorenzuola 1

Torres 3

Fiorenzuola (4-3-3) : Battaiola; Potop, Quaini, Cavalli (41’ st Anelli), Dimarco; Fiorini, Bontempi (24’ st Egharevba), Piccinini (30’ st Bondioli); Giani (30’ st Oddi), Mastroianni, Sereni. A disposizione: Sorzi, Coghetto, Danovaro, Frison, Giallombardo, Kenzin, Sartore. Allenatore Luca Tabbiani

Torres (4-4-2) : Garau; Fabriani, Antonelli, Dametto, Pinna; Saporiti (22’ st Gianola), Urso, Masala, Liviero (5’ st Lisai); Diakite, Scotto (22’ st Omoregbe). In panchina Salvato, Carboni, Carminati, Girgi, Bonavolontá, Heinz, Campagna, Tesio. Allenatore Greco.

Arbitro : Vergaro di Bari.

Reti : primo tempo 8’ Antonelli, 13’ Sereni (r); secondo tempo 15’ Diakite (r). 48’ st Masala.

Note : espulsi al 27’ st Dimarco e Salvato. Ammoniti Battaiola, Mastroianni, Bontempi, Lisai, Potop, Dimarco, Cavalli, Recupero 1’ pt; 5’ st.

Fiorenzuola. Tre gol, tre punti attesi da sei giornate, mezza salvezza diretta. A Fiorenzuola è colpaccio per la Torres rigenerata dal tecnico Greco. Finisce 3-1. I rossoblù hanno sbloccato la partita dopo appena 8’: corner destro di Urso e Antonelli trova l’incornata vincente. Il Fiorenzuola protesta: sostiene che Battaiola abbia respinto e poi bloccato la palla davanti alla linea, ma l’arbitro è deciso. La gioia però dura pochissimo. Di Marco approfitta di un’incertezza difensiva e serve Sereni che in area viene atterrato da Antonelli: rigore. Batte Sereni che spiazza Garau ed è pareggio. Al 34’ Scotto riceve in area, si gira e spara sfiorando l’incrocio.

Via alla ripresa

Nel secondo tempo la Torres resta concentrata. Al 58’ punizione di Urso, mischia in area e l’arbitro decreta il rigore per un tocco di mano (Dimarco). Batte Diakite che spiazza il portiere e la mette in basso a sinistra. Al 72’ su una palla che va fuori Dimarco va a recuperare palla davanti alla panchina e scambia alcuni “calcetti” con Salvato. Doppia espulsione, ma è peggio per il Fiorenzuola che resta in dieci. Al 92’ sugli sviluppi di una punizione per i padroni di casa contropiede della Torres con Omoregbe che scatta, il difensore gli tocca la palla al momento del tiro ma arriva Masala che insacca.

