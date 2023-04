E la squadra con lo Sporting va a caccia delle semifinali 

Lisbona. In attesa della sentenza del Collegio di garanzia, la Juventus sbarca a Lisbona per difendere con lo Sporting il minimo vantaggio ottenuto nell’andata dei quarti (1-0) contro con una squadra tecnica e veloce che a Torino non meritava il ko. «Restiamo in attesa della decisione e ci concentriamo sulla sfida», ha detto Massimiliano Allegri, «non pensiamo alla prima partita, viviamola come una gara secca. Bisogna avere pazienza, soprattutto quando hanno palla loro». Sulla formazione «Szczesny è a posto, Rabiot è disponibile. Ho due dubbi, uno a metà campo e l’altro davanti su Chiesa. Serviranno personalità, velocità e serenità, lo Sporting è organizzato e ha gli esterni molto alti. Non bisogna concedere certi palloni».

E i portoghesi credono nella rimonta, all’Estadio José Alvalade «avremo 50mila tifosi con noi» ha detto il tecnico Ruben Amorim: «Saranno 90’ difficili e sappiamo che loro sono bravi a difendere il vantaggio, ma siamo nel momento cruciale della stagione: possiamo ribaltare il risultato e sentiamo di poter segnare almeno un gol. Non è facile tenere a bada per 90’ giocatori come Vlahovic, Di Maria, Chiesa e Pogba, ma non credo che la Juve ci sorprenderà perché si schiererà con il 3-5-2». In campionato il ritardo rispetto al Benfica è di 13 punti: «È una brutta stagione, anche se magari vincere oggi farebbe vedere le cose da un’altra prospettiva».

Intanto la Corte sportiva d’Appello Nazionale ha accolto il ricorso dei bianconeri e annullato la squalifica della Tribuna sud primo anello dello Stadium dopo i cori razzisti contro Lukaku nella semifinale di Coppa Italia con l’Inter (l’andata del 4 aprile, finita 1-1 ). Il settore sarà aperto ai tifosi per il match col Napoli di domenica sera.

RIPRODUZIONE RISERVATA