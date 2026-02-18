VaiOnline
Il risiko.
19 febbraio 2026 alle 00:50

E la società diventa sempre più americana Investitori ora al 45% 

Mentre da Roma arrivano notizie confortanti sullo stadio, con l’Uefa che plaude al progetto del nuovo impianto, il Cagliari diventa sempre più a stelle e strisce.

Come previsto dal progetto complessivo, gli investitori statunitensi hanno acquisito un’altra quota, il 25% del pacchetto azionario del club rossoblù, da sommare al precedente 20% già acquisito a fine 2025. Così facendo, il fondo Praxis Investment Management ha incrementato la propria partecipazione nella società di Tommaso Giulini, raggiungendo il 45% delle quote. La Fluorsid Group, la holding proprietaria anche della Cagliari Calcio, ha ceduto una seconda quota del 25 per cento. Come noto, gli investitori sono guidati dal sardo Maurizio Fiori e da Prashant Gupta, imprenditore di origini indiane residente negli Usa. Fiori è managing director di Praxis Capital Management, fondo globale con sede a Chicago, ed è anche ceo di Argos investment management, con un portafoglio di oltre un miliardo di dollari in gestione di investimenti alternativi. Gupta è un imprenditore con oltre 25 anni di esperienza nel mondo degli investimenti. La partita dello stadio, anche sull’assetto societario, resta decisiva: è evidente, infatti che il club con il nuovo impianto approvato e pronto a essere realizzato varrà (molto) di più. ( ma. mad. )

