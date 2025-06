È la settimana del Rally Italia Sardegna 

Giugno è arrivato portando in dote il 22º Rally Italia Sardegna, l’appuntamento motoristico che per importanza è secondo solo alla Formula 1 e che, con gli occhi del mondo addosso, si appresta a garantire il combattuto, avvincente e spettacolare round tricolore del Campionato del Mondo Rally Wrc. L’appuntamento organizzato da Aci col supporto della Regione Sardegna entrerà nel vivo domani e fino a domenica spingerà i concorrenti al limite. Ma la settimana del rally è già cominciata.

Monday test

Lunedì gli sterrati sardi hanno ospitato il Monday Test, necessario per prendere confidenza con le condizioni generali; ieri e oggi i concorrenti sono impegnati nelle ricognizioni delle prove, che si compiono su vetture stradali: l’edizione 2025 prevede 320,24 km cronometrati articolati in 3 tappe e 16 speciali, e come affrontarli al meglio deve essere scritto, nero su bianco, nelle note. Solo così, dopo aver macinato 1191 km totali, alle 16 di domenica si arriverà alla pedana di Olbia per le premiazioni.

Percorso e stelle

Tra i 68 equipaggi da 29 nazioni, 12 al via sulle “regine” Rally1, tra cui le stelle Ogier, Neuville, Tänak e Rovanperä. Ci saranno anche 6 equipaggi sardi per il “Mundialeddu”: Dettori-Pisano, Marrone-Fresu, Biancu-Mazzone, Mara-Cottu, Corda-Frau e, al debutto, Ledda-Mele. Domani, dalle 13, lo shakedown Cabu Abbas, venerdì le speciali Arzachena, Calangianus-Berchidda e Sa Conchedda; sabato le superclassiche Coiluna-Loelle, Lerno-Su Filigosu e Tula-Erula e domenica San Giacomo-Plebi (di 25,19 km) e Porto S. Paolo.

I campioni sardi

Quale miglior cornice di Casa Sardegna, nel parco assistenza del Ris, per onorare i piloti e navigatori sardi vincitori dei Campionati Regionali e dei titoli nazionali? Alle 17 di venerdì si svolgeranno le premiazioni organizzate dalla Delegazione Sardegna Aci Sport, guidata dal Delegato/Fiduciario Aci Sport Sardegna Giuseppe Pirisinu. Un momento attesissimo e molto partecipato, aperto al pubblico, che nel pomeriggio del venerdì iridato tributerà il giusto omaggio agli sportivi che si sono distinti in tutte le discipline (rally, regolarità, salite, karting, slalom, velocità in circuito, e-sport e challenge) e sarà occasione di incontro e condivisione. Una serata che proseguirà con un grandissimo evento targato Ris: il concerto gratuito dei The Kolors.

