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31 ottobre 2026 alle 00:14

È la serata del derby: il Milan per il rilancio, l’Inter vuole conferme 

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A due giorni dalla presentazione del nuovo Generali Stadium, che sostituirà il Meazza dal 2031, i riflettori tornano sull’impianto di San Siro per il primo derby stagionale fra Milan e Inter. Alle 20.45 (arbitra Guida) la supersfida mette di fronte i rossoneri, in difficoltà in classifica e chiamati al rilancio, e i nerazzurri primi con la Lazio ma senza successi contro i rivali cittadini dal 22 aprile 2024, la partita che diede il titolo della seconda stella.

Qui Milan

«Vogliamo vincere sempre, poi dobbiamo crescere e migliorare ma sappiamo che ci vorrà del tempo», la risposta di Rúben Amorim alle critiche per i recenti passi falsi, ultimo il 2-4 di mercoledì con il Bologna. Il tecnico portoghese ha incassato la fiducia di Gerry Cardinale e ritrova Gila, Moreira e Rabiot fra gli infortunati ma non Tomori, fuori un mese per una lesione ai flessori. E Pulisic ha rinnovato: 2031.

Qui Inter

«Il derby ci porta ad aggiungere qualcosa in più dalle ultime uscite, serve “provincialità”: la classifica non conta, se non lo vinciamo da sette partite una domanda dobbiamo farcela», dice Cristian Chivu, che cerca il primo successo da allenatore nella stracittadina. E non pensa al nuovo stadio: «Allenare lì? Dura resistere, non voglio finire in ospedale come qualche collega». In porta può tornare Josep Martínez, con Lautaro ancora out riecco la coppia Esposito-Thuram.

Le altre

La decima giornata inizia alle 15 da Bologna-Monza, con i felsinei che ritrovano Orsolini. Alle 18 Udinese-Roma: friulani in crisi, giallorossi per accorciare sulla vetta in attesa di Inter e Lazio.

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