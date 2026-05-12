E la Sassari del ‘900 si tinge di noir 

Un giallo con omicidio. Un romanzo storico ambientato ancora a Sassari, ai primi del Novecento. Una riflessione sulla salute mentale e sui riflessi in famiglia, su quelli che oggi vengono chiamati cargivers. Ancora un luogo cittadino protagonista: questa volta il manicomio di Rizzeddu. Venature gotiche e fantastiche. La capacità di mescolare i generi e l'accurata conoscenza della Sassari di oltre un secolo fa sono i punti di forza di Marco Atzeni, dipendente della Ragioneria della Città Metropolitana di Sassari, animato dalla passione per le ricerche storiche. Dopo il clamoroso boom del primo romanzo “Le due città”, arrivato sino alla quinta edizione (“per un esordiente sono un bel risultato”) è oggi nelle librerie il secondo romanzo del 48enne sassarese, dal titolo “Nina e Tonino”, sempre edito da Il Maestrale. Anche i dialoghi contribuiscono a ricreare l'ambientazione: la protagonista abita nella parte povera, in corso Trinità, e sua madre la rimprovera così: «E allora doveva nascere in via Roma non qui. Ed eravamo più contenti». Ancora oggi, via Roma è considerata la via dei signori, degli edifici eleganti, del Tribunale e del Museo. «In questo secondo libro ho cercato di affinare proprio i dialoghi, evitando le spiegazioni», precisa Marco Atzeni.

Il primo romanzo era ambientato nella Sassari dell'Ottocento, questo nella Sassari dei primi del Novecento, come mai?

«Scelgo volutamente un'ambientazione distante nel tempo perché mi sono specializzato in ricerche storiche. Le persone apprezzano quelle ambientazioni e poi si crea un'atmosfera gotica, fiabesca, con tematiche quasi sovrannaturali che mi sono congeniali. Non faccio proprio riferimenti precisi alle date, ma attingo da quanto studiato. Potremmo definirla anche una fiaba realistica, ma in realtà non è un genere preciso. Mi piace che il lettore non solo si emozioni, ma rifletta e magari si incuriosisca sulla storia e i luoghi della città».

I protagonisti Nina e Tonino sono solo di fantasia?

«Nina e Tonino sono esistiti davvero. Erano due fratelli che abitavano vicino a Rizzeddu e nei racconti descrivevano Tonino proprio così, sempre con la scatola di bottoni in mano, Nina invece era cieca ma bravissima pianista e l'ho modificata in funzione del racconto».

C'è sempre il rapporto tra signorotti e nobili e gente comune, spesso umile, come mai?

«Il primo romanzo era più ambientato nei palazzi nobiliari. Avevo un senso di colpa perché nella storia si parla sempre di chi ha lasciato un segno anche negli edifici, ma il 90 per cento delle persone della Sassari di quel tempo erano povere, con situazioni familiari complicate, ed è un modo per accendere il faro sulle difficoltà sociali, sugli invisibili dei quali non è rimasta traccia. E poi l'ho unito un problema a me caro».

Quale?

«Come le problematiche psichiatriche impattano sulle famiglie. Se pensiamo a com'è oggi, figuriamoci un secolo fa. Anche le dinamiche manicomiali descritte nella seconda parte del libro sono derivate dalle letture, dalle relazioni dei dottori, dalle disposizione dei reparti e altro, emerso dalle ricerche».

Nel frattempo prosegue l'attività sui social di divulgazione sui monumenti e luoghi di Sassari. Quanto c'è ancora da scoprire e da raccontare?

«Nell'ultimo anno ho aggiunto un formato diverso: il video breve e ho notato che ha maggiore impatto. Quello che c'è da scoprire è infinito, perché più aumenti lo zoom, più approfondisci e più scopri. Fare ricerche e divulgarle gratuitamente ha creato un pubblico che mi ha ringraziato acquistando il romanzo. Quanto agli spunti per un terzo libro, ora mi concentro su questo, ma certamente resterò in ambito storico perché mi è più congeniale».

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