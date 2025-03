È la Sartiglia dei Contadini «Siamo pronti per la festa» 

Sveglia alle prime luci dell’alba. Subito il giro nelle scuderie e poi via verso una giornata da vivere tutta d’un fiato. «È un’emozione unica, difficile trovare le parole per descrivere questo momento». Il sorriso di Diego Pinna nasconde quel batticuore che da ieri è sempre più forte: oggi è la sua Sartiglia, quella benedetta da San Giovanni. Il 53enne, agricoltore, è il Componidori scelto da s’oberaiu majori Gabriele Pinna per guidare la giostra sotto la regia del gremio dei Contadini.

L’attesa

La vigilia è scivolata via fra un sopralluogo sul percorso di via Duomo, la scuderia per curare gli ultimi dettagli. «Siamo pronti» commenta il capocorsa mentre accarezza affettuosamente Eterna, la splendida esemplare di anglo arabo sardo che sarà la sua inseparabile compagna insieme a su segundu Angelo Porta e su terzu Pietro Putzolu. «Ci siamo preparati tanto, speriamo che vada tutto per il meglio». La giornata si è conclusa nella casa del presidente dove, come vuole la tradizione, ieri sera è stata confezionata sa pippia de maju. «Non è stato facile recuperare le mammole – ha fatto sapere s’oberaiu Gabriele Pinna – ma ci siamo riusciti». Lo scettro di violette, strette nel nastro verde, è pronto per salutare gli oristanesi e le migliaia di visitatori che dalle prime ore del mattino sono in giro alla ricerca di curiosità e dei segreti della giostra.

La maratona

Oggi il saluto ai 120 cavalieri nelle scuderie è la prima tappa di una giornata indimenticabile. «È una tradizione portare la vernaccia a tutti i cavalieri» spiega Diego Pinna. Un brindisi bene augurante prima della giostra e un gesto d’affetto verso i protagonisti della manifestazione. Poi si va dritti verso la casa del presidente in via dei Maniscalchi e da qui a piedi verso la sede del Gremio in via Aristana. Per le vie cittadine un lungo corteo, le massaieddas, con lo splendido costume di Oristano, porteranno nelle ceste gli indumenti del Componidori. E i tamburini e i trombettieri faranno da colonna sonora a questa prima sfilata. «Speriamo sia una bella festa per il Gremio e per tutti – aggiunge il capocorsa – ci auguriamo che il tempo sia clemente. Se poi arriveranno le stelle, ancora meglio». Intorno alle 12, nella storica sede, una delle fasi più attese ed emozionanti: Diego Pinna salirà sulla mesitta e da quel momento non potrà più mettere piede a terra. Sua nipote Nicole insieme ad Angelica Pinna (figlia di Michele, un altro componente del Gremio) lo vestiranno sotto la sguardo attento della massaia manna Stefania Pinna (sorella del Componidori). Subito dopo in sella ad Eterna, scortato da su segundu e su terzu e da tutti i cavalieri, si va in via Duomo. Alle 13.30 l’incrocio delle spade sotto la stella apre la corsa: inizia la sfida, si tenta la sorte sperando di portare a casa tante stelle e speranza per tutti. Intorno alle 16.30 si dovrebbe chiudere la corsa con sa remada (la galoppata del capocorsa che, disteso sulla groppa del cavallo benedice con sa pippia de maju) poi in via Mazzini altri brividi con le acrobazie dei cavalieri.

