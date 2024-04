È la Sagra degli agrumi numero 50 

Il sindaco Salvatore Piu ha chiesto l’aiuto dei cittadini: «Addobbate con fiori e tappeti i balconi delle case, accogliamo festosamente gli ospiti e facciamo in modo che l’edizione numero cinquanta della Sagra degli agrumi sia la più bella di sempre». E i muraveresi non si sono tirati indietro: tutti in questi cinque giorni di grande festa - il via ieri con il concerto degli studenti delle scuole, il gran finale domenica con la sfilata - sono al lavoro per mostrare la parte più bella del paese e offrire musica, cibo, cultura e divertimento. «È una manifestazione in costante crescita - dice Matteo Plaisant, assessore comunale al Turismo - che rientra tra i grandi eventi della Regione. È il primo grande appuntamento che apre poi le porte alla stagione estiva. Da un punto di vista turistico il riscontro è molto importante: alberghi, campeggi e b&b del Sarrabus sono già pieni, in un periodo di bassa stagione».

Un programma ricco e variegato in questi cinque giorni (organizza il Comune in collaborazione con la Pro Loco) con degustazioni, show cooking, visite guidate, esposizioni artigianali, mostre fotografiche e di pittura, tornei, laboratori e convegni. Tra i tanti la mostra “Citrus Internazionale di Arte Contemporanea” al museo Donna Francesca Sanna Sulis, visitabile sino al 24 giugno. Il 25 aprile alle 9 la gara podistica "Curri Murera”, alle 17.30 l’inaugurazione della mostra fotografica “Il ballo, tratto identitario della Sardegna” nella Casa dei Candelai. Alle 21.30 in piazza Europa la proiezione del film "Solo pietre" del regista emergente di Muravera Gabriele Carrus. Domani alle 15 la passeggiata divulgativa in lingua sarda e alle 21.30 il concerto di Piero Marras. Il 27 aprile la serata comico-musicale con “Gli autogol”, sempre in piazza Europa. E poi il gran finale domenica con la sfilata dei gruppi folk, dei cavalieri e delle etnotraccas (diretta su Videolina). In più ogni giorno nel centro storico del paese le “pratzas”, i cortili dei muraveresi aperti a tutti dove poter gustare il cibo, divertirsi e osservare le tradizioni di un tempo. Una cinque giorni, insomma, che potrebbe portare a Muravera ben più delle 50mila presenze registrate lo scorso anno.

