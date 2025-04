E la Russia caccia la fondazione di Elton John 

Mosca. La Russia di Putin ha bollato la Elton John Aids Foundation come «ente indesiderato» e ne ha vietato ogni attività nel Paese. La fondazione della star della musica pop si occupa di prevenzione e cura dell’Aids, ma le accuse della procura generale russa arrivano da tutt’altro campo, e cioè dalle continue e sempre più gravi violazioni dei diritti delle minoranze sessuali messe in atto dal governo di Mosca. Le autorità russe puntano infatti il dito contro l’ong di Elton John sostenendo che promuova «relazioni sessuali non tradizionali, modelli familiari occidentali e le riassegnazioni di genere». E che abbia «un atteggiamento negativo nei confronti della politica dei paesi che promuovono» quelli che secondo Mosca sarebbero «valori spirituali e morali tradizionali». Tutte imputazioni che vanno lette nel contesto da cui derivano: quello che vede il Cremlino tentare di presentarsi come un baluardo di presunti «valori tradizionali» in contrapposizione ai Paesi occidentali e con provvedimenti che spesso si traducono in violazioni dei diritti umani.

Uno dei più tristemente noti tra questi provvedimenti è appunto quello con cui il governo russo ha bollato come «estremista» il movimento Lgbt. Elton John ha sempre denunciato le violazioni dei diritti delle minoranze sessuali in Russia. Violazioni spesso dettate da leggi che hanno avuto anche risultati grotteschi: come nel caso del film “Rocketman”, dedicato proprio alla vita di Elton John, che secondo i critici cinematografici nel 2019 andò nelle sale russe con tagli per nascondere ogni riferimento all’omosessualità della stella della musica pop. Uno stravolgimento a quanto pare dovuto al timore del distributore di violare la famigerata legge che vietava «la promozione» degli «atteggiamenti sessuali non tradizionali» tra i minori: una norma che ora è stata ampliata. Mosca accusa la fondazione di Elton John anche di essere «coinvolta» in una presunta «campagna informativa dell’Occidente volta a diffamare la Russia».

