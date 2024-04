È la Roma dei tiri Mancini 

Milan 0

Roma 1

Milan (4-2-3-1) : Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Théo Hernandez; Bennacer (14'st Adli), Reijnders; Pulisic (33'st Chukwueze), Loftus-Cheek, Leao (33'st Okafor); Giroud. In panchina Sportiello, Nava, Jovic, Kjaer, Terracciano, Florenzi, Musah, Zeroli, Bartesaghi. All. Pioli.

Roma (4-3-3) : Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes (44'st Bove), Pellegrini (44'st Aouar); Dybala (36'st Abraham), Lukaku (46'st Llorente), El Shaarawy. In panchina Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Renato Sanches, Baldanzi, Zalewski, Joao Costa, Angelino. All. De Rossi.

Arbitro : Turpin (Francia)

Reti : nel pt 17' Mancini

Note . Angoli: 9-3 per il Milan Recupero: 3' e 4' Ammoniti: Pioli per proteste, Pulisic, Cristante, Adli e Loftus Cheek per gioco falloso. Spettatori: 75.023 per un incasso di 4.504.241,28 euro

Milano. Mancini capoccia: come nel derby con la Lazio e in altre tre occasioni è ancora un gol di testa del difensore a decidere le sorti della Roma. Nessuno è decisivo come lui nell'Europa che conta, proprio quella che ora vede De Rossi più vicino alla semifinale. Finisce 0-1 al Meazza, con la consapevolezza che se non ci fosse stato San Siro, non ci sarebbe stato De Rossi. Perché è qui che a gennaio, la tripletta francese del Milan coincise con l'addio a José Mourinho. La spinta di San Siro, per l'andata dei quarti di finale di Europa League, questa volta è protagonista e non solo spettatrice di quel che avviene sul palcoscenico europeo. Si gioca in un clima da Champions, perché la posta in palio è alta e i 22 del campo dimostrano di averlo ben presente sin dai primi scambi: almeno sino al fischio d'inizio scoppiano di salute le squadre, scoppiano anche gli spalti del Meazza, davanti a un Milan che s'era presentato con una striscia di 7 vittorie consecutive e a una Roma giunta al Meazza con un'imbattibilità lunga 270 minuti. Figlia innanzitutto proprio di De Rossi, che dal suo arrivo in panchina ha portato in dote 8 vittorie e un ko in 11 uscite di campionato.

La cronaca

Arriva però da destra la prima occasione del match, con Loftus-Cheek che di tacco libera al tiro Reijnders per il tuffo basso di Svilar. Si gioca a ritmi alti e reparti stretti. La prima grande occasione è al quarto d'ora: Lukaku affonda a destra in posizione contestata dal Milan (e che vale il giallo a Pioli), scarica per Dybala e Gabbia devia chiamando Maignan al colpo di reni. Sul corner, il gol: Mancini stacca di testa tutto solo e devia nell'angolino il tiro dalla bandierina di Dybala. La testa poco dopo ce la mette due volte anche Lukaku, per salvare sulla linea di porta romanista. Le prime chance della ripresa passano da un sinistro di Pellegrini e un destro di Cristante. La partita è viva: tre gli episodi salienti. Un braccio netto di Abraham che neppure in var condanna con il penalty; Leao che lascia il campo tra i fischi, poi zittiti dalla curva con un coro per lui; Chukwueze, che del portoghese prende il posto, a 3 minuti dallo scadere semina il campo in area e serve una palla che Giroud spara sulla traversa da due passi. Finisce così. Tra una settimana all’Olimpico i 90 minuti che valgono la semifinale.

