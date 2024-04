È la rivincita di Allegri La Juve tiene sotto la Lazio  

Juventus 2

Lazio 0

Juventus (3-5-2) : Perin, Gatti, Bremer, Danilo, Cambiaso (36' st Weah), McKennie (44' st Alcaraz), Locatelli, Rabiot, Kostic (44' st Alex Sandro), Chiesa (36' st Yildiz), Vlahovic (41' st Kean). In panchina Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Iling-Junior, Miretti, Rugani, Djalò, Nicolussi. All. Allegri.

Lazio (3-4-2-1) : Mandas; Patric (1' st Casale), Romagnoli, Gila (36' st Hysaj); Marusic, Guendouzi, Vecino, Zaccagni (14' pt Isaksen); Felipe Anderson, Luis Alberto (28' st Kamada); Immobile (28' st Castellanos). In panchina Sepe, Renzetti, Cataldi. All. Tudor.

Arbitro : Massa di Imperia.

Reti : nel st 5' Chiesa, 19' Vlahovic.

Note : angoli 7 a 6 per la Lazio. Recupero: 2' e 5'. Ammoniti: Gatti, Weah.

La Juventus si rialza in coppa Italia, Chiesa e Vlahovic provano a trascinare i bianconeri fuori dalla crisi. Così Allegri si prende la rivincita su Tudor dopo la sconfitta di pochi giorni fa in campionato e trova la seconda vittoria nelle ultime dieci partite. Il 2-0 permette ai bianconeri di volare nella Capitale tra tre settimane con due reti di vantaggio, anche se il primo tempo è stato tutt'altro che brillante. Con cinque cambi a testa, Allegri e Tudor rinnovano il faccia a faccia dopo quello di 72 ore fa nella Capitale.

Anche John Elkann è presente sulle tribune dello Stadium, segnale di vicinanza della società alla squadra in questo momento così complicato.

In campo

La gara comincia male per la Lazio, Zaccagni ha la peggio in un contrasto con Gatti (poi ammonito, salterà il ritorno) ed è costretto alla sostituzione per un problema alla caviglia sinistra. E mentre Tudor prepara il cambio con Isaksen, Vecino calcia il piede di Cambiaso invece del pallone con l’arbitro Massa che fischia il calcio di rigore. Vlahovic è già sul dischetto, ma l'arbitro viene richiamato dal Var e toglie il penalty per una posizione dell'esterno bianconero ritenuta irregolare nonostante il tocco di testa di Patric in mezzo all'area. Di fatto è l'unico squillo della squadra di Allegri, poi i biancocelesti prendono coraggio e Isaksen dà maggiore vivacità alla manovra offensiva, anche se Immobile viene braccato da Bremer.

Al 40' arriva la prima, vera azione della partita: Patric crossa per Luis Alberto, Perin valuta male la traiettoria e viene salvato dalla traversa. L'unica conclusione in porta della Juve, comunque semplice per Mandas, è di Rabiot in pieno recupero, ma non basta per evitare i fischi dello Stadium al duplice fischio dell’inervallo.

Allegri nella seconda parte conferma l'undici di partenza, Tudor invece comincia la ripresa con Casale al posto di Patric. E proprio il neo entrato lascia un buco enorme dove si infila Chiesa che, servito da un bel filtrante di Cambiaso, è freddo nel battere Mandas per il suo 30° gol con la Juve. La rete restituisce serenità e autostima ai bianconeri, mentre i biancocelesti patiscono il contraccolpo. E al 19' subiscono anche il raddoppio: McKennie trova Vlahovic, il serbo va all'uno contro uno con Casale che gli lascia troppo spazio e con il sinistro trova l'angolino lontano.

Tudor prova a risistemare la sua Lazio con Kamada e Castellanos, ma è la Juventus ad andare più vicina al tris che gli ospiti ad accorciare le distanze. Allegri respira e trova un doppio vantaggio pesantissimo per la semifinale di ritorno in programma a Roma il prossimo 23 aprile.

