«È la quarta volta in 13 anni che il maltempo allaga il ristorante» 

A San Gavino Monreale il violento nubifragio di sabato notte ha mandato sott’acqua metà paese più la zona industriale del paese, che sorge a ridosso del rio Malu, già esondato nel 2013 con il ciclone Cleopatra: ingenti i danni per privati e attività produttive. L’acqua in alcuni edifici ha raggiunto anche il metro d’altezza. La Giunta comunale ha proclamato lo stato di calamità naturale.

Già dopo le prime ore di pioggia la parte più bassa di via Roma, quella vicino alla vecchia stazione ferroviaria, si è allagata e la strada è diventata un fiume in piena. A pochi metri dall’ex passaggio livello c’è un ristorante, il “Babaoi”: «È la quarta volta in 13 anni che mi ritrovo il locale pieno d’acqua», racconta desolato lo chef Mauro Senis. «Il ciclone Cleopatra, per noi, era già la seconda: ci era già successo in precedenza. La terza è stata nel 2018. Sabato, la quarta. Alle 21,30 ai tavoli c’erano più di 50 persone: stava piovendo da un po’ ma non in modo particolarmente violento. A un certo punto è mancata la corrente elettrica e alle 22 l’acqua è entrata dentro la sala: panico generale, è scattata la fuga dei clienti. Molti hanno trovato l’auto già piena d’acqua, molte vetture non si sono messe in moto».

Per lo chef, dal 2018 la situazione in paese non è migliorata: «Il problema – sostiene – è il dosso creato dalla vecchia strada ferrata; nonostante le tante promesse degli amministratori di turno non è mai stato buttato giù. Quando piove tanto, l’acqua incontra un ostacolo, come una diga, e allaga la parte bassa di via Roma. Se non si elimina quello, succederà ancora». Selis ha anche un altro motivo per adirarsi: «Nonostante la tempesta – dice – sabato notte non si è visto nessuno, né amministratori né protezione civile. C’erano solo i vigili del fuoco ad affrontare le situazioni più critiche. Abbiamo faticato tutta la notte per mandare via l’acqua dal locale. Chi mi ripagherà di questi danni? La rabbia è tanta, ma voglio andare avanti».

Anche la zona artigianale del paese, sede di almeno 40 aziende, è stata travolta dall’acqua fangosa: proprio come avvenne col ciclone Cleopatra, nel novembre 2013, quando il rio Malu aveva esondato e diverse persone vennero salvate in gommone dai vigili del fuoco. E in paese infuriano le polemiche perché l’alveo del rio Malu, del rio Pardu e degli altri corsi d'acqua non erano ancora stati puliti e la vegetazione cresciuta negli ultimi mesi è diventata un ostacolo. All’attacco della Giunta il consigliere Nicola Orrù (gruppo civico 24-29) e l’ex assessore ad Ambiente e protezione civile, Libero Lai: «Qui ci sono delle responsabilità ed è necessario che vengano assunte», dice il secondo.

