E la passerella (forse) chiuderà per sei mesi  

I lavori cominceranno dopo l’estate. Perché «dobbiamo cercare di creare il minor disagio possibile ai tanti cagliaritani che ogni giorni la frequentano a piedi o di corsa», dice Massimo Deiana, presidente dell’Adsp Mare di Sardegna. La passerella in legno che collega il molo Ichnusa a Su Siccu (forse) chiude in autunno per sei mesi per farsi il look. «Sarà un intervento radicale di messa in sicurezza», spiega Deiana, «perché le tavole ormai sono spaccate e l’intero percorso ha bisogno di una riqualificazione». Chiuderà, quindi? « Ancora non è stato deciso se chiuderemo per l’intera durata dei lavori o se si l’intervento sarà effettuato prima su una sponda e poi sull’altra, mantenendo la passerella aperta. Questa valutazione si farà nei prossimi mesi, tenendo presente che se si deciderà di mantenere comunque aperta la passerella, i lavori dureranno più a lungo», aggiunge.

Gran parte del danneggiamento delle tavole è stato prodotto dalle biciclette che su quella passerella non potrebbero transitare (i cartelli di divieto ci sono da anni) ma che invece la attraversano ogni giorno. «Più che sistemare i cartelli, non possiamo fare. Dopo l’estate partiremo con i lavori». Costo: un milione. ( ma. mad. )

