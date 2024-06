È la partita delle stelle 

Dortmund. In un Signal Iduna Park tutto rosso, come le maglie di Turchia e Portogallo che vi si affrontano alle 18 (diretta tu su Rai e Sky), sono tante le stelle possono brillare. Il secondo turno del gruppo F dà grandi stimoli e poche pressioni: chi vince vola agli ottavi con il primo posto, chi perde avrà un esame di riparazione, sapendo che con un punto comunque sarà salvo.

Il confronto

La squadra di Martinez e un giardino di talenti in fiore. Da Cristiano Ronaldo (130 gol con la Nazionale portoghese) al giovanissimo Chico Conceiçao, si passa per giocatori che nei rispettivi club sono primattori. Anche in difesa, come il veterano del Porto, Pepe (41 anni, il più anziano di sempre a un Europeo), o Joao Cancelo, ma soprattutto dal centrocampo in su: Bernardo Silva, Vitinha, Bruno Fernandes, Joao Felix, Diogo Jota, Gonzalo Ramos e Rafael Leao.

Mamma li turchi!

E proprio l’attaccante del Milan ammonisce sul vero pericolo nella squadra di Vincenzo Montella, tecnico già amato dai tifosi: «Penso che Çalhanoglu possa fare la differenza nella partita. Lo conosco, abbiamo giocato insieme a Milano. È un grande attaccante con una tecnica potente. Yilmaz pure, è molto veloce. Ma credo che tutta la loro squadra possa fare la differenza». «Dopo la partita contro la Repubblica Ceca, siamo migliori, più preparati. Sappiamo che anche dopo aver segnato un gol, possiamo cambiare il gioco. Ora tutti devono essere pronti, che tu sia all'undici di partenza o no», ha aggiunto il ct Roberto Martínez.

La Turchia è giovane, in avanti ha due diciannovenni.

Giovanissimi

In Italia conosciamo meglio lo juventino Kenan Yildiz, ma la straordinaria rete alla Georgia ha rivelato le potenzialità di Arda Guler. L’attaccante del Real Madrid, che quest’anno ha giocato pochissimo per infortunio (5 presenze) ma segnato sempre (5 gol), ha strappato proprio al primatista di gol dei blancos , Cristiano Ronaldo, il primato del gol più giovane a un debutto europeo: 19 giorni e 114 giorni. Roba da fenomeni.

Probabili formazioni

Turchia ( 4-5-1 ) : Günok; Müldür, Akaydin, Bardakcı, Kadıoğlu; Ayhan, Çalhanoglu, Kokçu, Güler, Yıldız; Yılmaz Ct Montella.

Portogallo (4-3-3) : Diogo Costa; Cancelo, Rúben Dias, Pepe, Nuno Mendes; Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes; João Félix, Ronaldo, Bernardo Silva: Ct Martinez.

Arbitro : Zwayer (Por)

