VaiOnline
Wta 1000.
24 aprile 2026 alle 00:34

E la Paolini soffre ma supera la tedesca Siegemund 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Jasmine Paolini torna a sorridere al Wta 1000 di Madrid. L'azzurra vince all'esordio contro la veterana tedesca Laura Siegemund, imponendosi in rimonta con il punteggio di 3-6, 6-2, 6-4 in 2 ore e 23 minuti di gioco. Al terzo turno Paolini incontrerà la vincente tra Baptiste e Quevedo, match chiuso ieri a tarda sera.

L’azzurra ha sofferto nel primo set, è sembrata bloccata e i suoi numerosi errori hanno portato la tedesca al successo in 34 minuti. Nel secondo parziale, una grande Paolini si è imposta d’autorità, con un gioco profondo e con un massacrante lavoro sugli angoli che le ha permesso di sfiancare l’avversaria. Nel parziale decisivo la Paolini si porta subito sull’1-0, la Siegemund varia il gioco per cercare di aggirare la grande intensità di Jasmine negli scambi prolungati, si va sul 2-2. La svolta nel quinto game: l’azzurra centra un break pesantissimo e poi sale 4-2. Sul 5-3 La Siegemund salva due match point e si porta sul 5-4, ma Paolini riesce a chiuderee. Jasmine porta a casa un match che le regala l’accesso al terzo turno.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Le reazioni.

Comunità sotto choc: «Trovate subito il responsabile»

Davide Lao RIPRODUZIONE RISERVATA
Il delitto

«Amava il suo lavoro e inseguiva il sogno di un futuro nell’Esercito»

L’amico Riccardo Gioi, 24 anni: con me l’ultima telefonata, era sereno 
Piera Serusi
Il conflitto

Israele uccide una giornalista, in stallo i colloqui con il Libano

Nella notte l’annuncio della Casa Bianca: «Altre tre settimane di tregua» 
A Oristano le associazioni dell’emergenza-urgenza

«Basta rimborsi fissi la Regione paghi per quello che si fa»

Sistema 118, crescono le difficoltà  nel reperire volontari per il servizio 
Antonio Masala
Ospedali.

«A Nuoro mancano 100 medici»

Gianfranco Locci
l’iniziativa

Tutta l’Isola apre i “Monumenti”

Oltre 600 siti nella rassegna dedicata al patrimonio culturale sardo 