E la Paolini soffre ma supera la tedesca Siegemund 

Jasmine Paolini torna a sorridere al Wta 1000 di Madrid. L'azzurra vince all'esordio contro la veterana tedesca Laura Siegemund, imponendosi in rimonta con il punteggio di 3-6, 6-2, 6-4 in 2 ore e 23 minuti di gioco. Al terzo turno Paolini incontrerà la vincente tra Baptiste e Quevedo, match chiuso ieri a tarda sera.

L’azzurra ha sofferto nel primo set, è sembrata bloccata e i suoi numerosi errori hanno portato la tedesca al successo in 34 minuti. Nel secondo parziale, una grande Paolini si è imposta d’autorità, con un gioco profondo e con un massacrante lavoro sugli angoli che le ha permesso di sfiancare l’avversaria. Nel parziale decisivo la Paolini si porta subito sull’1-0, la Siegemund varia il gioco per cercare di aggirare la grande intensità di Jasmine negli scambi prolungati, si va sul 2-2. La svolta nel quinto game: l’azzurra centra un break pesantissimo e poi sale 4-2. Sul 5-3 La Siegemund salva due match point e si porta sul 5-4, ma Paolini riesce a chiuderee. Jasmine porta a casa un match che le regala l’accesso al terzo turno.

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