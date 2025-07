È la notte Mondiale di Chelsea-PSG 

Una cinquina di trofei. È la possibilità che avrà stasera il Paris SG, che alle 15 ora di New York, ovvero le 21 in Italia, affronta il Chelsea al MetLife (ex Giants) Stadium nella finale per il Mondiale, alla presenza del presidente americano Donald Trump che si sta trasformando in appassionato di calcio, per la gioia di Gianni Infantino. Nettamente favoriti i parigini, che potrebbero conquistare il quinto titolo della stagione dopo campionato, Coppa e supercoppa di Francia e la Champions League. «Vogliamo scrivere la storia al termine di una stagione straordinaria», ha detto Luis Enrique, orgoglioso di aver trasformato il club di Al Khelaifi da una vetrina di campioni stile Harlem Globetrotters a una squadra «con 11 stelle in campo, anzi 18 compresa la panchina». L'eventuale vittoria mondiale frutterà anche altri 40 milioni di dollari da aggiungere a quelli già guadagnati nel corso del torneo in terra statunitense dal montepremi monstre (un miliardo in totale). Il club sconfitto si consolerà con un assegno di 30 milioni per il semplice fatto di aver giocato questa sfida. In totale la squadra campione del mondo potrà arrivare a guadagnare nel corso di questo torneo - finanziato di fatto dall'Arabia Saudita, che ha avuto dalla Fifa i Mondiali per nazioni del 2034 - ben 125 milioni di dollari (circa 107 milioni di euro) e questo spiega cosa ha spinto i club europei a partecipare, dopo che questo mega-Mondiale tanti avevano minacciato di boicottarlo.

E alla fine, com'era in fondo prevedibile, il calcio europeo ha confermato la propria supremazia, al punto che per il titolo iridato si sfideranno la squadra vincitrice della Champions contro quella che ha conquistato la Conference League.

Il futuro e il trofeo

Intanto per il futuro c’è già una candidatura ufficiale, quella del Brasile, per l'edizione del 2029 e anche la Spagna si è detta interessata.

Oggi si assegna il trofeo, esposto guarda caso in queste ore alla Trump Tower a Manatthan, della prima edizione. Il tecnico italiano del Chelsea Enzo Maresca è consapevole che i suoi partono sfavoriti «ma ogni partita può essere diversa e noi siamo qui per dare il massimo e cercare di vincere questa finale», sottolineando che «in questo momento il Psg è la migliore squadra del mondo». Problemi di formazione, avendo recuperato Moises Caicedo, Maresca non ne hai. Ma lui anche stasera, così come già contro il Fluminense, farà giocare l'ultimo arrivato, quel Joao Pedro sbarcato in Usa appena in tempo per dare un dispiacere (leggi doppietta) alla sua ex squadra.

E il Psg? Luis Enrique ammette che «vogliamo scrivere la storia, ma non sarà una semplice formalità. Però vogliamo vincere per chiudere in bellezza una stagione fantastica, e i miei sono consapevoli dell'importanza di questa partita». Così, dopo aver travolto a suon di reti Atletico Madrid, Inter Miami, Bayern e Real Madrid manca solo l'ultimo passo, magari anche per incoronare Ousmane Dembelé come il più autorevole candidato al prossimo Pallone d'oro.

Probabili formazioni

Chelsea (4-2-3-1) : Sanchez; Gusto, Tosin, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Pedro Neto, Nkunku, Palmer; Joao Pedro. Allenatore: Maresca

PSG (4-3-3) : Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembelé, Doué, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.

