È la notte di San Francesco 

Da sempre negli annali delle celebrazioni nei santuari campestri, la festa di San Francesco, rievocata negli straordinari racconti di Grazia Deledda, è inserita fra i più importanti novenari della Sardegna. Si rinnova così l’attesa per la festa nel santuario alle porte di Lula che avrà inizio oggi con la messa che sarà celebrata alle 17 e la benedizione alla partenza dei pellegrini, alle 23 nella chiesa del Rosario a Nuoro. Lunedì primo maggio, sarà la giornata dedicata ai pellegrini con le sante messe celebrate ogni ora, al loro arrivo nel santuario ai piedi del Montalbo, dopo l’accoglienza riservata loro dal priore Salvatore Siotto. Sante messe e confessioni saranno riservate per il 2 maggio, giornata penitenziale che si concluderà con la Via Crucis alle 19.

Devozione

Saranno dedicate all’incontro con i giovani le celebrazioni del 3 maggio, mentre il 4 sarà la volta della giornata Eucaristica che culminerà con la serata dedicata allo spettacolo dell’artista di origini lulesi Matteo Corrado con il suo “Il Mercante di Stoffe” opera dedicata alla vita del santo di Assisi nei suoi primi vent’anni di vita. Il 5 maggio, giorno della festa di San Francesco, sarà interamente dedicato alle preghiere e suppliche con sante messe celebrate alle 10 e alle 11 alla presenza del vescovo Monsignor Antonello Mura. Il 6 maggio sarà la giornata del malato con messe celebrate durante la mattina e nel pomeriggio alle 16 e alle 17 alla presenza del Coro Su Nugoresu. L’8 segna l’arrivo dei nuovi priori a cavallo, Sebastiano Antonio Monne e sua moglie Maria Assunta Falchi, nominati durante una cerimonia svoltasi a Nuoro il 18 marzo scorso. Martedi 9 le celebrazioni delle sante messe alle 10 e alle 17 e infine, a chiusura dei festeggiamenti il 10 maggio sarà celebrata la messa di ringraziamento alle 9 e segnerà la partenza dei novenanti per S’Arbore, con il pranzo in località Marreri.

Cammini spirituali

Inserito dal 25 febbraio scorso nella carta del Cammino di Bonaria insieme ad altri luoghi di fede, il Santuario di San Francesco, diventa così anche un luogo di sosta che unisce la Sardegna da Nord a Sud, in un percorso di preghiera e riflessione che accompagna i pellegrini da Olbia a Cagliari. Luogo mistico per eccellenza, il santuario, con all’interno delle sue mura le cumbessias o muristenes (a seconda della variante linguistica) rappresenta il luogo della contemplazione. Templi del sonno dentro i quali chi vi si recava per impetrare grazie, attraverso il sonno e la contemplazione, riusciva a connettersi con il divino, mediante l’annullamento o il superamento del proprio limite terreno.