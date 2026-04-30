È la notte di Mancosu: difende il titolo italiano 

La strategia? Darne più dell’avversario. Per Nicola Mancosu, campione italiano dei pesi Gallo è arrivato il giorno del match: venerdì primo maggio sul ring di Orzinuovi (Brescia) difenderà il titolo conquistato lo scorso luglio contro lo sfidante ufficiale Alex Foglia. «Siamo pronti», dice Omar Loi (Team Loi di Villacidro), figura chiave nella crescita di Mancosu, che lo guida all’angolo. «Abbiamo fatto un’ottima preparazione, ci giochiamo molto con questo incontro», aggiunge.
Ma venerdì sul ring di Orzinuovi c’è molto di più in palio della difesa del titolo. «Perché difendere il titolo italiano significa oggi confermarsi ai vertici, dimostrare continuità e maturità pugilistica, ma soprattutto compiere un passo decisivo verso un obiettivo ancora più ambizioso: la possibilità di salire sul ring per conquistare il titolo Europeo Silver entro l’anno», spiega ancora Loi. Lo spettacolo sarà assicurato. ( ma. mad. )
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