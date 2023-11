«È la melodia che salverà il mondo» 

La cura, la bellezza, l’armonia, lo scambio artistico e umano, tra passato, presente e futuro, musica colta e popolare: è un viaggio senza soluzione di continuità fra luoghi diversi, vicini e lontani, “Arias”. Produzione originale dell’etichetta S’ard, lo spettacolo andrà in scena domani sera al Teatro Massimo di Cagliari, per il terzo ed ultimo appuntamento con la musica live del progetto, promosso e voluto dall’associazione S’ardmusic, con la regia artistica della cantante, attrice e conduttrice Ambra Pintore, “Rimas, la tradizione a teatro”, che quest’anno, per la prima volta, ha coinvolto anche S’ard Festival, col suo ricchissimo cartellone di novità, anteprime, incontri e musiche del mondo.

Un concerto, “Arias”, che vedrà protagonisti sul palco la chitarra di Roberto Taufic, le voci di Cristina Renzetti, Daniela Spalletta e Francesca Corrias e una raffica di melodie indispensabili come il respiro, che si intrecciano al sardo, al siciliano, all’abruzzese e al brasiliano. «Questo spettacolo è il risultato di una piccola residenza che abbiamo fatto da venerdì, quindi, chi ci verrà a sentire domani, ascolterà la prima assoluta di quello che abbiamo montato in questi giorni», ci ha raccontato Cristina Renzetti. «Abbiamo scelto un repertorio di brani antichi, popolari e brani originali, moderni, alcuni riarrangiati per tre voci, ma come filo conduttore c’è il concetto di “Arias”: l’aria della tradizione italiana, il momento dell’esposizione del tema più importante ed emozionante dell’opera».

Quale anima sarda troviamo all’interno di “Arias”?

«Ci saranno due adattamenti in sardo, scritti da Francesca Corrias, di due brani brasiliani e, poi, un brano suo “Pani”. L’idea è proprio quella del suono di una lingua fortissima, a cui il siciliano di Daniela farà un po’ da contraltare, e la cosa meravigliosa è il radicamento che queste mie due giovani colleghe hanno con la loro terra. Attraverso la loro lingua sono in grado di trasformare una canzone, di trasportarti, attraverso quel suono così ancestrale e legato alla terra, in un’altra realtà».

Il minimo comun denominatore che lega queste diverse tradizioni linguistiche e musicali nello spettacolo?

«La melodia e non è un caso che ci sia stata quest’esigenza. Non vorrei fare un discorso troppo politico, ma in questo momento, in cui l’umanità sembra quasi dispersa, questo ritrovarsi, mescolando nel suono e nella bellezza melodica, sia le tre voci, che le corde della chitarra, ma anche del cuore, è la materializzazione di un’idea di unità».

“Arias” si nutre di musiche colte e popolari, ma come si intrecciano?

«Si sono sempre intrecciate, le arie antiche, infondo, sono le canzoni di fine ’600. Quindi, nel nostro spettacolo troverete fianco a fianco un’aria antica e una canzone brasiliana tradotta in sardo e scoprirete che non c’è tutta questa differenza. Questo mostra quanto, in realtà, se si suona veramente, con cura anche una melodia contemporanea, si ottiene una complessità e una bellezza, che non è diversa da quella delle arie del ’600, che oggi sono considerate musica colta».

Cosa desiderate lasciare a chi verrà a sentire “Arias”?

«Spero che la gente torni a casa nutrita dal suono delle voci e delle corde. Sono onorata di far parte di questo quartetto e spero che riusciremo a dare il senso della cura e della bellezza che va coltivato, perché coltivare la bellezza è una delle poche risorse che ha l’uomo: provare a prendersi cura della propria arte, qualunque essa sia, e farne dono agli altri. Noi abbiamo provato a farlo, mettendoci ognuno a disposizione di quella che è una piccola comunità».

RIPRODUZIONE RISERVATA