E la Lazio cerca il rilancio aggrappandosi a Immobile  

Una vittoria in Europa per prendersi la qualificazione agli ottavi con un turno d'anticipo e dimenticare il clamoroso ko con la Salernitana. Tutto in una sera per la Lazio, che ora cerca il rilancio in campionato nell'anticipo di sabato sera all'Olimpico (ore 18) contro il Cagliari.

Incubo Immobile

Le notizie migliori arrivano da Immobile, decisivo contro il Celtic e che, contro i rossoblù, ha un ruolino di marcia invidiabile. Sono ben 12, infatti, i gol del bomber contro il Cagliari, addirittura 5 nelle ultime cinque sfide dirette. Sarri punta sul suo centravanti per trovare la vittoria e rilanciarsi all'inseguimento della zona-Champions, distante oggi sette punti. E Immobile, da parte sua, scaccia via i musi lunghi per le sue prestazioni di questo inizio di stagione.

Infermeria affollata

Il tecnico deve fare i conti con diversi infortuni. Contro il Cagliari sembra scontata l'assenza di Zaccagni, Romagnoli e Casale. Qualche problema anche per Rovella, che in Champions ha giocato grazie alle infiltrazioni, ma che domani potrebbe essere tenuto a riposo. Da valutare anche le condizioni di Castellanos, sofferente per una botta alla caviglia rimediata contro il Celtic.

Talento danese

Tra tante assenze, ecco spuntare il talento danese di Isaksen. Nel vittorioso 2-0 di Champions ha messo lo zampino in entrambe le reti realizzate da Immobile e ora Sarri pensa a un suo impiego, magari già dal primo minuto, proprio contro il Cagliari nel tridente d'attacco. (al.m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA