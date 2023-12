E la Juve la porta a casa 

Juventus 1

Napoli 0

Juventus (3-5-2) : Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso (47' st Rugani), McKennie (47' st Iling-Junior), Locatelli, Rabiot, Kostic (38' st Alex Sandro); Chiesa (38' st Kean), Vlahovic (25' st Milik). In panchina Pinsoglio, Perin, Huijsen, Yildiz, Miretti, Nicolussi, Nonge. All. Allegri.

Napoli (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan (27' st Zanoli); Anguissa, Lobotka (41' st Cajuste), Zielinski (19' st Elmas); Politano (27' st Raspadori), Osimhen, Kvaratskhelia (41' st Simeone). In panchina Contini, Gollini, Demme, Zerbin, Lindstrom, Ostigard, Gaetano. All. Mazzarri.

Arbitro : Orsato di Schio.

Reti : nel st 6' Gatti.

Note : angoli 6-3 per il Napoli. Recupero: 1' e 5'. Ammoniti: Kvaratskhelia, Bremer, Juan Jesus, Osimhen, Locatelli.

Battaglia, spallate, tentativi e svarioni. Alla fine la spunta la Juventus, non segnano gli attaccanti ma basta un gol di testa di Gatti, per ora il miglior marcatore della Juve, per abbattere un Napoli che crea tanto ma raccoglie pochissimo. Come con l’Inter, la squadra di Mazzarri si dimostra viva, domina la ripresa – al Maradona coi nerazzurri aveva regalato un primo tempo esaltante – ma alla fine vince la Juve, più concreta e attrezzata in questo momento per volare ad alta quota. Gatti ha segnato in avvio di ripresa, al 6’, una rete nata da un cross perfetto di Cambiaso e la palla, di testa, è finita all’incrocio della porta difesa dall’ottimo Meret.

Allegri

«Vincere è stato importante, abbiamo messo il Napoli a -12. Ora dobbiamo continuare a lavorare e a migliorare certi aspetti della partita. Buon primo tempo, poi nelle difficoltà la squadra diventa un blocco granitico e loro grosse occasioni non ne hanno avute». Così Massimiliano Allegri nel dopopartita. «Ho un gruppo di ragazzi che si mettono a disposizione - dice ancora il tecnico della Juve - Rabiot e McKennie hanno fatto un lavoro straordinario, ma potevamo gestire meglio la palla in qualche circostanza. Cercheremo di migliorare, la settimana prossima rientrerà Weah, avremo una soluzione in più». «Gli scudetti si vincono con tutte le partite - dice ancora – gli scontri diretti hanno un peso, bisogna avere equilibrio e dobbiamo allenarci per vincere: la squadra sta facendo questo».

