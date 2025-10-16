E la Giunta riparte dall’accordo con i medici di base 

Dopo la conferenza stampa post sentenza della Corte Costituzionale, subito una seduta di Giunta. Su proposta dell’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi, via libera all’Accordo integrativo regionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. L’accordo firmato il 30 settembre dai sindacati definisce gli obiettivi di salute, i percorsi, gli indicatori e gli strumenti operativi per attuarli. Tra questi, particolare rilievo riveste l’istituzione e l’operatività del nuovo modello organizzativo delle aggregazioni funzionali territoriali.

La Giunta ha approvato la rimodulazione dei criteri regionali d’accesso al contributo per le partorienti residenti nelle zone disagiate e nelle isole minori, i cui fondi sono stati stanziati nell’ultima legge di Stabilità. Viene modificato il criterio temporale che misura la distanza dal punto nascita più vicino introducendo un margine di flessibilità del 10% rispetto al limite di percorrenza dei 60 minuti originariamente stimati, in ragione di condizioni orografiche e strutturali sfavorevoli.

Spazio anche a una nomina su proposta dell’assessora al Personale Mariaelena Motzo: Antonio Zara è il direttore generale dell’Ersu di Sassari.

