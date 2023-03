È la giornata dei due derby 

Il derby d’Italia in notturna, quello di Roma nel pomeriggio. È una domenica di grandi partite, con Inter-Juventus e Lazio-Roma importanti in ottica Champions e un Torino-Napoli con i partenopei che viaggiano verso il terzo titolo della storia e i granata che rincorrono un posto in Europa.

Amici mai

Nerazzurri e bianconeri sono già in clima partita, col tecnico Massimiliano Allegri che ribadisce come la sua squadra, al netto della penalizzazione, sia seconda sul campo avendo fatto «53 punti, più di tutte le altre», e il collega pronto a replicare: «Io guardo la classifica in questo momento, poi ci sono vicende giudiziarie per cui ci sono gli organi appositi. Speriamo di scoprire presto» come andrà a finire «perché le squadre che lottano hanno bisogno di chiarezza». In ogni caso «la Juve ha un potenziale che va oltre i giocatori. Dovremo leggere bene la partita». A San Siro sono attesi 70mila spettatori.

«Sarà affascinante», rimarca Allegri: «Serve una bella partita contro un’Inter forte e dovremo essere molto bravi. Ora siamo indietro in classifica e faremo di tutto per recuperare, poi vedremo cosa succederà il 19 aprile», quando il Collegio di Garanzia dello sport deciderà sul ricorso contro il -15. «Il nostro obiettivo è arrivare alle due finali», di Europa League e di Coppa Italia, «e finire tra le prime quattro in campionato».

Sulla formazione «deciderò dopo la rifinitura. Di Maria mi sembra stia bene. Non ci saranno Milik e Alex Sandro, Chiesa sì».