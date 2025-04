E la Fiorentina in Slovenia prenota la semifinale 

Celje 1

Fiorentina 2

Celje (4-2-3-1): Silva; Nieto, Vuklisevic, Nemanic, Karnicnick; Kvesic (38' st Iosifov), Zabukovnik; Delaurier-Chaubet (44' st Edmilson), Seslar, Svetlin; Matko. In panchina Kolar, Dulca, Lhernault, Kouter, Gobec, Zuzek, Bejger. All. Riera.

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Moreno (1' st Parisi), Mandragora, Cataldi (18' st Fagioli), Adli (18' st Richardson), Forolunsho (32' st Dodo; Beltran, Zaniolo (44' st Kean). In panchina Terracciano, Martinelli, Baroncelli, Gudmundsson, Caprini. All. Palladino.

Arbitro : Zwayer (Germania).

Reti : nel pt 27' Ranieri; nel st 17' Mandragora (rigore), 23' Delaurier-Chaubet (rigore).

Note: angoli: 4-1 per il Celje. Rec: 1' e 5'. Ammoniti: Moreno, Ranieri, Zaniolo, Vuklisevic e Dodo .

La Fiorentina batte in Slovenia il Celje nell'andata dei quarti e vede più vicina la semifinale. Tutto si deciderà giovedì al Franchi di Firenze. Primo tempo avaro di occasioni, la Fiorentina passa con capitan Ranieri. Al 27’ azione personale pazzesca di Ranieri sulla sinistra degli sloveni, si sovrappone, supera due avversari in dribbling e poi batte il portiere Silva con un diagonale che passa fra le gambe del portiere. In chiusura di primo tempo, al 44', nuova folata offensiva viola, con la palla di Adli per la sponda di Moreno con il portiere Ricardo Silva che si fa sfuggire il pallone di mano, ma Zaniolo, a due passi, non riesce a farlo suo.

A inizio ripresa Palladino lascia negli spogliatoi l'ammonito Moreno e al suo posto schiera Parisi. Al 57' la formazione viola raddoppia: Mandragora va giù in area per un pestone. In un primo momento per l'arbitro è tutto regolare ma poi viene richiamato al monitor dal Var e pestone netto Karnicnik su Mandragora. Sul dischetto lo stesso centrocampista viola che spiazza il portiere degli sloveni e segna. Al 22’ Celje in area e Pongragic commette fallo Su Matko. Calcio di rigore, trasformato da Delaurier. De Gea salva il risultato al 96' su Edmilson.

