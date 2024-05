E la Fiorentina centra un bel colpo, anzi tre 

Fiorentina 3

Bruges 2

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur (26' st Lopez), Bonaventura (43' st Barak); Gonzalez, Beltran (26' st Ikoné), Sottil (7' st Kouame); Belotti (43' st Nzola). In panchina Christensen, Milenkovic, Faraoni, Kayode, Parisi, Mandragora, Duncan). All. Italiano.

Bruges (4-2-3-1): Jackers; Sabbe, Spileers (48' st Balanta), Mechele, Meijer; Odoi (48' st Ordonez), Onyedika; Skoras (21' st Nielsen), Vanaken, Jutglà (34' st Vetlesen); Thiago. In panchina Mignolet, Ordonez, Olsen, Boyata, Nusa, De Cuyper, Zinckernagel. All.: Hayen.

Arbitro: Oliver (Inghilterra).

Reti : pt 5' Sottil, 17' Vanaken (rigore), 37' Belotti; st 18' Thiago, 46' Nzola.

Note : angoli: 8-1 per la Fiorentina. Espulso: st 16' Onyedika. Ammonito: Gonzalez.

La Fiorentina supera il Bruges in pieno recupero, ma il risultato poteva essere molto più ampio. Al 5' Fiorentina in vantaggio: Gonzalez per Sottil che aggancia e dal vertice dell’area di rigore fa partire un tiro imparabile. Il Bruges, dopo un inizio passivo, al 13' pareggia: il tocco di mano di Biraghi sembra risolto, poi l’arbitro Olivier, richiamato dal Var decreta il penalty poi trasformato da Vanaken. E al 35' la Fiorentina torna in vantaggio: Jackers respinge in maniera goffa un tentativo da fuori, la sfera finisce sui piedi di Belotti che trova l'angolo vincente alla destra del portiere.

Il secondo tempo inizia come erano terminati i primi 45’, con la Fiorentina in attacco. Ma il Bruges (in dieci) trova il pareggio al 63' con Thiago che da dentro la sua metà campo riceve, supera Ranieri e in area segna con un secco diagonale. Nella Fiorentina, a 3’ dalla fine, è la volta di Nzola per Belotti. E il forcing finale della Fiorentina viene premiato proprio con un gol di Nzola (91') che prima colpisce il palo e sulla respinta mette dentro di sinistro.

