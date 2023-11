«E la fine dei saldi? No, ma le date vanno modificate» 

Qualcuno lo dice sottovoce e da dietro il bancone, che questa moda del Black friday droga il mercato. Perché comunque funziona, anche a Cagliari, e davanti all’invenduto fermo sugli scaffali ciò che conta sono gli scontrini.

Lo dice anche Roberto Bolognese, presidente regionale di Confesercenti, che riapre un dibattito mai chiuso: i saldi hanno ancora senso di esistere? L’argomento divide e anima le discussioni da tempo, ma la sua posizione è nettissima. «Abrogarli e liberalizzare significherebbe dare ancora più potere ai grandi che spesso ricorrono anche a pubblicità ingannevoli a discapito delle piccole realtà», premette. «Hanno senso, ma non fatti seguendo logiche che non tengono conto del clima della Sardegna e in generale del sud Italia. Parlando di Cagliari: è ovvio che con una media di 20/24 gradi come nei giorni scorsi è impensabile pretendere di vendere maglioni, sciarpe, giacche pesanti», osserva. «Abbiamo chiesto, a livello nazionale, che vengano posticipati di un mese, sia quelli invernali (da spostare a febbraio) che gli estivi. Siamo in attesa che la Conferenza stato-regioni si pronunci». Nel frattempo si ritorna al Black friday: «Ovviamente è impossibile fare bilanci adesso, ma l’impressione è decisamente positiva. Va anche detto che considerando il periodo di crisi e di rincari, qualsiasi promozione che offra una possibilità di risparmio funziona». Di certo il Venerdì nero, è entrato a tutti gli effetti tra le usanze della città: «Tre anni fa si limitava quasi esclusivamente al settore tecnologico, adesso anche i piccoli negozi di vicinato si sono adeguati».

