Istruzione.
04 novembre 2025 alle 01:21

E la Fiera del libro edito in Sardegna punta su studenti e sanità 

Sono ben oltre duemila le adesioni giunte da studenti delle scuole di diverse parti dell'Isola alla XXIII edizione della mostra del libro edito in Sardegna, organizzata a Macomer dal 13 al 16 novembre dal Comune e dal Centro servizi culturali, con la collaborazione della biblioteca e degli istituti di istruzione. Il tema, legato alla sanità, sarà “La Cura. Conoscere per evitare, sapere per migliorare”.

Saranno presenti le case editrici Nor, Condaghes, Catartica, Angelica, Ischìre, Barbaro, Logus Mondi Interattivi con una selezione di opere da loro pubblicate, che saranno presentate al pubblico dai rispettivi autori. Sono anche previsti incontri e laboratori destinati agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado dell'intera Isola. il sindaco di Macomer Riccardo Uda dice: «Come nelle precedenti edizioni abbiamo fatto una manifestazione di interesse per le adesioni e la partecipazione alla Mostra aperta a chiunque volesse, senza escludere nessuno». Aggiunge l'assessora alla Cultura Fabiana Cugusi: «Incontri e spettacoli saranno incentrati sui diversi aspetti della cura. Secondo la coordinatrice della mostra, Roberta Balestrucci: «L'apertura a tutte le scuole sarde ci ha fatto raggiungere in breve tempo il numero massimo degli studenti». Conclude Giancarlo Zoncheddu, direttore del Centro Serizi Culturali: «C'è una comunità che si sente fortemente legata alla manifestazione».

