L’iniziativa.
16 dicembre 2025 alle 00:21

È la festa di Natale degli arbitri sardi 

Nella serata di ieri si è svolta la festa di Natale dell’Associazione Italiana Arbitri della sezione di Cagliari “Raffaele Manunza” presso il T-hotel, un evento che ha radunato giovani fischietti sardi e numerosi ospiti. Un momento di festa, ma anche un'occasione per veicolare un messaggio di crescita, passione e rispetto.

Tra gli ospiti il presidente del Coni Sardegna, Bruno Perra che durante il suo intervento, ha sottolineato l’importanza dell’aumento dei tesserati: «Ciò significa che il movimento cresce nonostante le difficoltà che si incontrano in campo e nella vita».

Ha posto l’accento sull’importanza del lavoro quotidiano degli arbitri, in particolare di quelli che operano nelle categorie dilettantistiche, Gianni Cadoni, presidente della Lega Nazionale Dilettanti Sardegna: «È fondamentale lavorare tutti insieme. I giovani giudici di gara portano avanti un grande lavoro, contribuendo alla loro crescita e a quella dell’Associazione».

Nel corso della serata, Valentina Finzi, consigliera dell’AIA, ha evidenziato il ruolo fondamentale degli arbitri nel calcio: «L’AIA difenderà sempre questi ragazzi. È bello sapere che la Sardegna è un’isola felice dove il rispetto per i direttori di gara è il frutto di un coordinamento efficace tra tutte le componenti del mondo calcistico sardo, incluse le società e i dirigenti».

Maurizio Mariani, fischietto internazionale, ha raccontato la sua passione per l'arbitraggio: «È stata la scelta più bella della mia vita. La passione per il calcio si trasforma in un amore per l’associazione». Mariani ha anche enfatizzato l’importanza della preparazione continua e della capacità di rialzarsi dopo un errore, considerato parte del processo formativo e di crescita.

A fine serata, numerosi sono stati i premiati, tra cui lo stesso fischietto di Aprilia, che con commozione ha ricevuto il premio Deiana ricordando come l’AIA sia una grande famiglia.

