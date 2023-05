E la Curva canta: «Ranieri guida la Ferrari» 

Sale la febbre per Cagliari-Venezia. E ieri mattina i rossoblù hanno avuto un assaggio dell’atmosfera che vivranno domani sera per una sfida che regala l’accesso alla semifinale dei playoff. La curva nord della Domus ha aperto le porte a 450 tifosi, che hanno risposto alla chiamata, sostenendo Pavoletti e compagni dall’inizio alla fine dell’allenamento. È stato proprio il tecnico il più acclamato, che prima dell’allenamento è andato sotto la curva per parlare con i tifosi. Tutti zitti ad ascoltare, per poi esplodere con un boato come dopo una rete. A seguire, tutta la squadra. In tribuna, il presidente Giulini, prima da solo e poi affiancato da Muzzi, responsabile della Primavera. E, tra i cori, il ritorno di un evergreen, «guida la Ferrari, o Ranieri, guida la Ferrari». Sperando sia di buon auspicio, come 35 anni fa. (al.m.)

