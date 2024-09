È la Cos peggiore dalla sua nascita 

Tertenia. È la peggiore partenza per la Costa Orientale Sarda in Serie D considerando le ultime tre stagioni (da quando cioè la squadra ha smesso di chiamarsi Muravera). Dopo quattro giornate la squadra di Francesco Loi ha conquistato due punti frutto di altrettanti pareggi casalinghi. In trasferta ha perso entrambi gli incontri giocati. Nella stagione 2022/2023 aveva incamerato tre punti (una vittoria e tre sconfitte), nell’ultimo torneo cinque (una vittoria, due pari e una sconfitta).

Tante assenze

Domenica scorsa i gialloblù si sono arresi nel derby contro l’Ilvamaddalena. Il tecnico Loi ha dovuto rinunciare a giocatori importanti come Donnarumma, Sartor, Piredda e Sulis.

Inoltre Floris e Santoro sono scesi in campo in condizioni precarie. «Stiamo pagando le numerose assenze», conferma l’allenatore, «ma non deve essere una scusante, anche se senza uomini importanti e di esperienza è normale pagare qualcosa in un campionato così difficile e di alto livello. Potevamo sicuramente fare qualcosina in più. L’Ilva ha meritato».

I fuori quota

Notizie positive però arrivano dal reparto dei fuori quota. Contro i maddalenini ha esordito Enrico Loi e ha colpito positivamente anche Leonardo Boi, entrato in campo con determinazione e grinta. «Stanno facendo tutti bene», continua, «dimostrando di meritare la categoria. L’impegno durante la settimana è sempre massimo, sono certo che continueranno a crescere. Fa parte del progetto della società».

La sfida

Domenica a Tertenia arriva il Cassino, secondo in classifica in compagnia dell’Anzio. «Una partita difficile come tutte», chiude Loi, «cercheremo di prepararla nel migliore dei modi».

RIPRODUZIONE RISERVATA