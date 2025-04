E la Cina blocca l’acquisto di Boeing 

New York. Xi Jinping è andato in Vietnam con l’obiettivo di “fregare” gli Stati Uniti. Donald Trump non usa mezzi termini nel tornare ad attaccare la Cina, prendendo di mira il tour del suo leader nel sudest asiatico nel bel mezzo di uno scontro commerciale senza precedenti. Oramai si tratta sempre più di una guerra senza esclusione di colpi: dopo aver bloccato l’export di terre rare in risposta ai dazi Usa del 145% sul made in China, Pechino ha ordinato alle compagnie aeree del Paese il blocco delle consegne di nuovi Boeing e dei loro componenti. Per il colosso americano dell’aeronautica è un nuovo colpo dopo la crisi che l’ha travolto negli ultimi anni in seguito a una serie di incidenti che ne hanno messo in dubbio l’affidabilità.

Trump non l’ha presa bene: «È interessante notare che hanno appena rinnegato un grande accordo affermando che “non prenderanno possesso” di aerei su cui si sono impegnati», ha tuonato sul social Truth. Accusando la Cina di essere stata «brutale» anche con gli agricoltori americani. «La palla è in mano alla Cina - ha aggiunto - sono loro che devono fare un accordo con noi, non il contrario». Dai toni accesi del presidente americano trapela - hanno spiegato alcuni osservatori - una frustrazione dovuta alla mancanza di reali contatti con Xi, definito ripetutamente da Trump un «leader intelligente» con cui è «sempre andato d’accordo».

