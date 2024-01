E la capolista non sbaglia 

Monza 1

Inter 5

Monza (3-4-2-1) : Sorrentino; D'Ambrosio (23'st Marì), Gagliardini, Caldirola; Pereira (13'st Birindelli), Pessina (35'st Akpa-Akpro), Bondo (1'st Colombo), Ciurria (1' st Kyriakopoulos); Colpani, V. Carboni; Mota Carvalho. In panchina Gori, Lamanna, Donati, Izzo, Bettella, Birindelli, Marì, Maric, Maldini, Vignato. All. Palladino.

Inter (3-5-2) : Sommer; Pavard (36'st Bisseck), De Vrij, Bastoni (27'st Acerbi); Darmian, Barella (16'st Frattesi) , Calhanoglu (16'st Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (27'st Carlos Augusto); Thuram, Lautaro Martinez. In panchina Di Gennaro, Audero, Dumfries, Sensi, Arnautovic, Klaassen, Acerbi, Buchanan, Sanchez. All. Inzaghi.

Arbitro : Rapuano di Rimini.

Reti : nel pt 12'Calhanoglu (rig) (I), 14' Lautaro (I), nel st 15' Calhanoglu (I), 24' Pessina (rig) (M), 39'st Lautaro (rig) (I), 43' st Thuram (I).

Note : ammoniti Colpani, Calhanoglu, Pessina, Birindelli, Pavard. Espulso Palladino per proteste. Angoli: 4-2. Recupero: 5' e 3'.

Un messaggio che arriva forte e chiaro: l'Inter tuona fuori casa contro il Monza e contro il campionato, mettendo sotto i biancorossi e arrivando a 28 partite consecutive con almeno un gol all'attivo. Troppo grande il divario con i brianzoli, che pure avevano sin qui ceduto in casa solo alla Juve in un rocambolesco finale e alla Fiorentina.

Si gioca in una sola metà campo e Lautaro di testa stacca sul primo palo su cross di Pavard, ma Gagliardini tocca con la mano. Rapuano non se ne accorge, il Var sì: Calhanoglu dagli 11 metri fa 0-1 (13 rigori su 13) e 120 secondi dopo Dimarco chiude un'azione splendida che Lautaro finalizza con lo 0-2. L'Inter sembra giochi in casa, un clima da festa che il Monza interrompe: al 30’ Pessina di testa fa 1-2, il Var vede un fuorigioco di un'unghia o poco più. Mkhitaryan in tuffo di testa su cross di Lautaro va vicino al gol.

La ripresa

Si parte e il tacco di Thuram innesca Çalhanoğlu e il turco (ammonito, salterà Firenze) fa 0-3. L'epilogo non è in bilico, ma c'è tempo per il volo di Sorrentino a negare il gol a Pavard, prima che Darmian metta giù Mota: Pessina dal dischetto fa 1-3. E sempre dal dischetto arriva l'1-4, con Akpa che stende l'ex Frattesi, per l'1-4 di Lautaro. Allo scadere Thuram sterza in area, va a vuoto Caldirola ed è 1-5, con Palladino che era già stato espulso. Troppo poco Monza, troppa Inter.

RIPRODUZIONE RISERVATA