E Kourfalidis va alla Feralpisalò 

Il mercato è finito, ora finalmente la parola passa al campo. Il Cagliari, a differenza di altri anni, ha vissuto in serenità l'ultima giornata, col ds Bonato impegnato solo a sfoltire la rosa. Operazione riuscita a metà, con la partenza in prestito verso la Feralpisalò di Kourfalidis. Restano invece in rossoblù Desogus, Capradossi e soprattutto Pereiro.

Ecco Pantelis

Ma l'ultimo giorno di mercato ha anche regalato l'ufficialità dell'acquisto di Pantelis Hatzidiakos, difensore greco, classe '97, che il Cagliari ha prelevato a titolo definitivo dall'AZ. Un'operazione chiusa da tempo, tanto che Hatzidiakos aveva già fatto le visite mediche a Villa Stuart. Ma il giocatore, fino all'ultimo, è stato utilizzato dagli olandesi, scendendo in campo giovedì sera nella gara di ritorno con il Brann, per la qualificazione alla fase a gironi della Conference. Missione compiuta, con il passaggio del turno centrato ai calci di rigore e con Hatzidiakos a segno nell'1-1 della gara d'andata. Il neo rossoblù è sbarcato ieri a Milano per poi raggiungere in ritiro a Bologna i nuovi compagni. Operazione da 1,5 milioni e contratto di quattro anni per il giocatore. Che subito dopo la gara di questa sera col Bologna dovrà rispondere alla convocazione della sua nazionale per le gare di qualificazione agli Europei con Olanda e Gibilterra (7 e 10 settembre).

Le uscite

Il mercato del Cagliari si chiude, quindi, col decimo volto nuovo, dopo gli arrivi di Sulemana, Jankto, Scuffet, Augello, Prati e Wieteska a titolo definitivo e Oristanio, Shomurodov e Petagna in prestito. E così ieri il ds Bonato si è potuto concentrare sulle cessioni. Pomeriggio dedicato ai colloqui con la Feralpisalò, neopromossa subito in difficoltà nell'impatto con la Serie B, come dimostrano le tre sconfitte nelle prime tre giornate, con zero reti fatte e ben sette subite. E per rialzarsi, ecco pescare nella rosa del Cagliari, con l'arrivo in prestito del greco Kourfalidis, ex capitano della Primavera, che ha dato il suo contributo alla promozione con 23 presenze, 1 gol e 3 assist. Saltato all'ultimo momento, invece, il passaggio a titolo definitivo di Capradossi, col difensore che ora aspetta di capire se potrà sfruttare uno dei mercati ancora aperti. Restano anche Desogus e Pereiro. Il primo lavorerà con Ranieri che poi deciderà se tenerlo o farlo partire in prestito a gennaio. Per l'uruguaiano, infine, si valutano i mercati ancora aperti e la risoluzione anticipata di un contratto in scadenza nel 2025.

