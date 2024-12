E Kingstone manda ko i giovani viola 

Cagliari 2

Fiorentina 0

Cagliari (4-3-1-2) : Iliev; Arba, Soldati, Cogoni, Grandu (47' st Franke); Balde (23' st Nunn), Marcolini, Liteta (40' st Malfitano); Simonetta (23' st Trepy); Vinciguerra (40' st Marini), Kingstone. In panchina Auseklis, Collu, Achour, Sulev, Bolzan, Costa. Allenatore Pisacane.

Fiorentina (4-2-3-1) : Vannucchi; Kouadio (22' st Gudele­vičius), Baroncelli, Elia, Balbo (34' st Braschi); Harder (40' st Puzzoli), Deli (22' st Trapani); Bertolini (34' st Romani), Rubino, Caprini; Tarantino. In panchina Fei, Sadotti, Ievoli, Scuderi, Angiolini. Allenatore Galloppa.

Reti: 42' pt e 31' st Kingstone.

Arbitro: Colaninno di Nola.

Note: ammoniti Deli, Rubino, Gudele­vičius. Recupero 2' pt e 5' st.



Tre punti sotto l'albero per il Cagliari Primavera che, al CRAI Sport Center di Assemini, batte la Fiorentina con due gol di Kingstone. Gara condizionata dal forte vento, primi squilli soltanto al 22' con una punizione dalla distanza di Rubino, Iliev respinge. Al 24' Kingstone per Vinciguerra, Vannucchi blocca. Al 42', su palla inattiva, sponda di Soldati per Kingstone che trova il vantaggio.

Nella ripresa la Viola prova a rispondere prima con Rubino e poi con Caprini, nessuno dei due trova lo specchio. I rossoblù vanno alla ricerca del raddoppio con Vinciguerra al 59' e al 65', ma nessuna delle due volte va a segno. Al 76', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Kingstone sigla il 2-0. Al 79' ai rossoblù viene assegnato un rigore a favore, Trepy manda fuori.



RIPRODUZIONE RISERVATA