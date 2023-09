E Jack Devecchi  saluta il campo Travis Diener show 

Una festa al PalaSerradimigni strapieno per rendere omaggio a Jack Devecchi, 17 stagioni, 808 partite in biancoblù e ora Club manager della Dinamo. Ieri la serata “Jack the future” è servita per presentare le tre Dinamo, che giocano nei massimi campionati di basket maschile, femminile e in carrozzina, oltre che nelle coppe europee. Il nuovo capitano Stefano Gentile ha detto: «Non vediamo l’ora di ricominciare, seguirò i passi dei capitani che mi hanno preceduto».

L’ad Francesco Sardara ha portato i saluti della società. Il sindaco di Sassari Nanni Campus ha consegnato un omaggio del Comune ai due capitani Vanuzzo e Devecchi, il presidente della Fip sarda Tore Serra ha dato una targa a Chessa.

In campo

Ovazioni per tutti, specialmente per quelli transitati nelle stagioni passate a Sassari. Da Pinton, stesso viso da ragazzino anche se a marzo ne farà 40, a Travis Diener (salutato da un boato) che invece ne ha già compiuto 41 ma si diverte a giocare come da ragazzino e ha ancora la mano caldissima: 8 triple. Diener, Chessa, Devecchi, Vanuzzo e Easley il quintetto di partenza per il Team Jack. Whittaker, Kruslin, Charalampopoulos, Treier e Gombauld per la Dinamo di Bucchi.

La gara? Un’esibizione più che un’amichevole: alle triple di Charalampopoulos e Kruslin hanno risposto Diener e Chessa. Dopo 2 minuti gioco fermo per la standing ovation a Jack Devecchi. Non solo triple, anche le schiacciate di Gombauld da una parte e Easley dall’altra, che però negli anni ha messo su anche il tiro da tre. Primo quarto chiuso sul 34-28 per la Dinamo, +4 per il Team Jack al riposo che poi ha allungato nel terzo e ultimo quarto. Finale 78-65. Non ha giocato Tyree ma è stato uno showman che ha contribuito ad animare la serata. Domani sera appuntamento col City of Cagliari.

Dinamo : Cappelletti ne, Pisano, Treier 13, Kruslin 14, Whittaker 2, Raspino 9, Gandini 2, Gentile, Diop 4, Gombauld 10, Charalampopoulos 11. All. Bucchi.

Team Jack : Devecchi 3, Chessa 14, D’Ercole 2, Diener 24, Sacchetti 3, Vanuzzo 3, Pinton 3, Stipcevic 14, Easley 12 Tyree ne. All. Restivo.

